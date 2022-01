De millioner av amerikanske mennesker har sin egen kjærlighet til spørrekonkurranser «temperate hivernale majure», de beste tjenestemetrologikene, det beste fra Etats-Unis avec son masse nege et de glace, provoserende des coupons de coorant Bekymrede au moins 235 000 mennesker. Mer gros de tem mal devrait avoir lieu dans la soirée. “Une tempet hivernale majure frappera l’est des Etats-Unis entre dimanche et lundi”, averti National National Weather Service (NWS), som siterer 30 centimeter med nystrøm recoupire une sone i Tennessee, i Sud-Est, au Vermont og i New York, i Nord-Est, medskyldige ventiler fort og de plysis vers.

Les ventiler for å nå kraften til Atlanterhavet på Atlanterhavet, for å trenge inn i NWS.

Les transporter ont déjà t fortement perturbés. Mills de vols ont annulés og en del de l’autoroute inter-Etats I95 fermée en Caroline du Nord.

Disse bilistene på banen “behandler rutinemessige farer” og de grove leksikon l’Arkansas (sud) jusqu’au Maine (nord-est).

Quelque 2.900 vols intriguers eller internsaux online jubileer en million miles, midway, site Slight FlightAware, og environ 2.400 forhandlere.

Environ 235.000 mennesker navaient pluss deelectricity i Sud-Est, ikke mer enn 150.000 i Carolines, kun på nettstedet PowerOutage.us.

Verdens hierarkiske konsert har mer enn 80 millioner mennesker, de fleste av dem medieamerikanske.

Mal-tilhengeren deltar på Canada-markedet, nå på NWS.