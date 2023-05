Ungdom og rettskrivning: «I stedet for å demonisere digitale og sosiale nettverk, bør vi utnytte dem»

Bokstaver uttales høyt, noen ganger adskilt og gjentas, noe som gir elevene tid til å sette ordene på papir. Finalen i Balfroidordenen fant sted denne lørdagen. En sjanse til å gå tilbake til stavemåten til ungdom blir dermed avvist. Carolyn Scheepers, doktor i språk og bokstaver og utdanningsvitenskap, svarer på spørsmålene våre. Han er professor ved University of Saint-Louis (Brussel) og forfatter av boken. Skrivecoaching i høyere utdanning, skrivecoaching (Red. De Bock).

Faller stavefrekvensen for ungdom virkelig? Internasjonale PISA-vurderinger tar ikke spesifikt opp dette problemet. Har vi konkrete indikatorer?

Det er ingen spesifikke studier i Belgia. Franskstudier (se HerOg Her) så på ferdighetene til studenter som begynte på universitetet og fant et drastisk fall i stavenivået deres. Situasjonen er ikke helt den samme i Belgia, men man skulle tro at situasjonen er lik her. Uansett, utjevning eller ikke, kan det ikke benektes at det er et utbredt problem.

Hvordan forklarer du disse skriveproblemene?

For det første har skoleprogrammene endret seg på grunnskole- og ungdomstrinnet, og vekten tidligere lagt på rettskriving har blitt mindre.

Det er fenomenet høyere utdanning som sprer seg: flere studenter går inn på universitetet, noe som er veldig bra, men det er en stor befolkning som ikke nødvendigvis har indeksene og kunnskapen til tidligere populasjoner.

Til slutt er rettskriving på fransk veldig komplisert. På 1500-tallet begynte vi å fryse skriveformer, mens uttalen fortsatte å utvikle seg, så det er et betydelig gap mellom det vi skriver og det vi sier.

Store reformer har funnet sted i Spania eller i Tyskland, og de har fortsatt med oss. Vi har en visceral, impregnerende tilknytning til språkets hellige objekt. Så det er meningsløst å utslette unge mennesker: hvis vi skal være ærlige, har vi alle vært i tvil om rettskriving.

Sosiale nettverk, SMS-språk er ofte årsaken til dårlig oppførsel blant unge, hva tror du?

Du må være veldig nøye. Sosiale nettverk er etter min mening bare et speil som gjenspeiler visse praksiser. Det ble ikke funnet at bruk av uttrykksikoner eller tekstmeldinger nødvendigvis induserte språkutarming.

Det vi faktisk ser er at elever som er gode lesere og gode skribenter forstår at elever kan bruke denne eller den koden avhengig av medium, tid, kontekst og samtalepartner. Ta opp det. Det kompliserende er at noen høyttalere er låst inn i et register.

Hvilke løsninger anbefaler du?

Vi ser at elevene har mindre sannsynlighet for å faktisk skrive en tekst. Det er en tendens til å gi dem avansert støtte, ufullstendige tekster. Mange timer er viet til rettskrivningsundervisning, men vi skal for eksempel jobbe med et konkret tilfelle av partisippavtalen. Derfor er det som trengs både i grunnskole og videregående eller høyere utdanning reelle muligheter til å skrive ordentlige tekster.

Dessuten, i stedet for å demonisere digitale og sosiale nettverk, bør vi utnytte dem. De kan være veldig interessante verktøy. Tenåringer deltar i svært rike argumentasjonsutvekslinger. Dette må vi samle på skolen.

Da involverer skriving flere ferdigheter enn bare staving (syntaks, tegnsetting, ordforråd, kunnskapsinnhenting osv.). Hvis vi ikke jobber med alle disse andre aspektene, vil ikke skriveferdighetene utvikle seg. Unge mennesker med mindre privilegert sosiokulturell bakgrunn møter ofte flere vanskeligheter og er motvillige til å avansere til tross for potensialet sitt fordi det forråder verden de kommer fra. Derfor viktigheten av å jobbe med deres representasjoner av rettskrivning.

Det skal iverksettes et fullstendig avstemmingsarbeid. Få dem til å nyte og skrive.

Er rettskrivning, og mer spesifikt skriving, viktige verktøy for frigjøring?

Ja, dette er et ekte borgerlig og politisk spørsmål. Gjennom sosiale nettverk og digitale applikasjoner generelt har alle blitt ledet til å mobilisere komplekse bruksområder for lesing og skriving. Faktisk er alle som ikke mestrer disse applikasjonene bokstavelig talt ekskludert.