Ungdommen i Barcelona sier at han kan forlate klubben etter tidligere Manchester United -overgangskoblinger

Barcelona -unggutten Ilox Moriba har fått beskjed om å signere en ny kontrakt med Barcelona eller forlate klubben. Manchester United.

Moriba debuterte for de katalanske legendene forrige sesong og trakk sammenligninger Paul Pogba For sin luksuriøse fysikk og kreativitet.

18-åringen hadde tidligere blitt knyttet til trekkene City of ManchesterJuventus og Real Madrid har også blitt enige om en avtale med Barcelona, ​​som nå utløper i juni 2022.

Barca -formann John Laporte har tatt stilling og gitt en siste advarsel til midtbanespilleren, med en avtale om en ny kontrakt.

“Hvis du ikke vil oppdatere, har vi andre løsninger. Det vi ikke vil ha er spillere opprettet i La Macia som ikke vil oppdatere. Klubben er fremfor alt.”

Barcelona håper å jage Moriba ut av en Premier League -formasjon, mens Real Madrid sies å være på vakt hvis de blir en gratis agent neste sommer.

Chelsea, United og City er alle knyttet til et mulig trekk for Moriba, selv om det er uklart om de vil være interessert i et trekk for ham i sommer.

Barcelona har til hensikt å signere ham til en ny kontrakt eller selge ham i løpet av dette vinduet fordi de ikke vil miste et eneste stjernetalent.

–

