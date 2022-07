Union avslutter forberedelsene med en enkel eliminering av Feyenoord (0-4).

For den siste vennskapskampen for sesongen reiste Union til Rotterdam for å møte Feyenoord, som endte på tredjeplass i Eredivisie forrige sesong. En uke før gjenopptakelsen av mesterskapet sørget Karel Gerrards menn for at de klart beseiret den ferske finalisten i Conference League under møtet, som spilte to ganger på 60 minutter (0-4).

Starten på kampen var i Unions favør, med god ballrotasjon og skinn klart. Men det tillot ikke Brussels befolkning å bli skremt. Vi måtte vente til det 20. minutt for å se kampens første reelle sjanse, og den falt for Feyenoord: Hendricks tok et innlegg på den ene foten, men Morris snappet godt opp.

Den andre halvtimen startet på samme fot med Union i steril besittelse. Kampens første mål falt til slutt i det 45. minutt (0-1) etter en fantastisk assist fra Eckert til Nieuwcoop som kastet et blikk forbi motstanderens keeper. Sekunder senere var Feyenoord nær utligning gjennom Dillrossen, men Morris leverte en utmerket redning. Rett før timen doblet Brussel-befolkningen ledelsen: På frispark av Dumas scoret Eckert sitt andre mål (0-2).

Etter timen bestemte Gerrards seg for å gjøre to endringer med byttene til Adingra og Puertas for Lapoussin og Lynen. I den andre leiren gjorde Feyenoord flere endringer den siste timen av kampen, og hentet noen ungdommer. På 70. serverte Wanseer dypt, og etter å ha vunnet kampen ble han hengt i straffefeltet. Kaptein Dumas tar skinnet… innsatsen hans blokkeres av motstanderens keeper.

I den siste halvtimen avsluttet Union kampen med flere ungdommer på banen.Sykes scoret det tredje målet i sidenettet (0-3) etter at Adingras angrep ble blokkert av motstanderens keeper. På slutten av kampen, da den nederlandske målvakten Guillaume Francois så hans vakre volley, sendte Berradi et skudd mot stafettpinnen til motstanderens mål. Sent i kampen tok Gianni et godt innlegg fra Toni for å utligne til 0-4.

Unions neste møte, som vil kjenne sin motstander til Champions League-sluttspillet på mandag, er berammet mot Saint-Trond på lørdag for første dag av mesterskapet.

Union SG: Morris (91. Imprechts), Condous (91. Sykes), Burgess (78. Boon), van der Heyden (91. Toni), Duma (78. Lewis), Linnen (60. Puertas), Lazare (91. Huygevelde), Nieuwcoop (78. Frank), Lapuzin (60. Adingra), Eckert (91. Ferradi), Vancier (78. Gianni)

Mål: 44. Nieuwcoop (0-1), 59. Eckert (0-2), 98. Sykes (0-3), 120. Gianni (0-4)