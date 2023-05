«Union gir Anderlecht-mål en sjanse»

Søndag kveld kan kampen om tittelen i Jubiler Pro League ta en avgjørende vending. Unionen starter i prinsippet i en litt mindre gunstig posisjon, men befolkningen i Brussel er likevel svært optimistiske. Uansett kan de allerede nå se frem til en god sesong der de utvilsomt har bekreftet forventningene.



De vil ønske å gjenta opplevelsen neste sesong, og det er grunnen til at Unionen allerede prøver å styrke seg. Ankomsten til Charles Vanhout (sirkel) er nært forestående, og ankomsten til Boris Lambert (Euben) har allerede blitt nevnt. Men på Parc Duden ønsker vi også å vinne mot Anderlecht i kampen om Younes Taha, som blir veldig viktig i PEC Zwolle denne sesongen.

Det ryktes at Unionen allerede har lagt inn et bud på rundt 1 million euro for den 20 år gamle marokkanske spissen, men hard konkurranse er i ferd med å forme seg. De Telegraaf har fått vite fra kilder i Zwolle at FC Twente også har gitt et tilbud. The Tuckers avsluttet sesongen på femteplass i Eredivisie og vil se etter å fortsette dette momentumet neste sesong.

Twente er midt i blinken

Det er derfor Twente allerede går fra styrke til styrke, med spillere som Yuri Regier (Ajax) og Ruben van Bommel (MVV) som andre unge mål. Så de vil også være interessert i Taha nå. Eredivisie kan være mer fristende for ham enn Jubiler Pro League, så vi må vente og se om unionen vinner kampen eller ikke.

Vinn innsatsen din 50 ganger