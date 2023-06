Union kan fortsatt ikke tro det: «Jeg har ingen ord»

Noen få minutter. Dette var den belgiske mesterskapstittelen som sto på spill. Union Saint-Guillois-kaptein Teddy Dumas var utrøstelig.

Denne søndagen hadde Unionen alt for å være i himmelen. Apachene kan igjen stole på sin kaptein Teddy Dumas, som var fraværende under de to foregående møtene.

Deema, innehaveren, spilte et godt spill med noen imponerende konverteringer. Som han leverte til Adingra i første omgang. Dessverre ble Duma skadet etter en takling av Hendry og måtte vike plass for Cameron Burtas. Malteserne befant seg deretter i en hjelpeløs posisjon på slutten av kampen i totalt tap.

på mikrofonen RTBF, Dimas følelser var like store som skuffelsen hans. «Vi gjorde den vanskelige delen. Vi hadde alt i hånden og det var en stor skuffelse,» beklager han.

«Hvordan forklare det? Kanskje litt avslappet, men jeg har ikke ord. Jeg håper laget vil forbedre seg igjen. I fjor sa vi at vi var nærme.»

Til tross for Unions beste sesong til nå, vant ikke klubben en tittel. Et hjerte knuser for Dima. «Hva med i år? Vi hadde en god sesong, men poenget er at vi ikke vant. Vi måtte vinne denne tittelen.»