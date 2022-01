Union løser opp tåke og senker Cherokee i andre omgang (0-4)

Union vant turen til Saint-Gillois Seraing (0-4). Møtet, som begynte lørdag, ble stanset på grunn av kraftig snøfall i Pierre-området. Folket i Brussel overvant disse 45 minuttene etter 72 timer. Til tross for mindreverdighetskomplekset i antall, forsvant de ved å score to straffer. Seering er vanskelig å stå.

Tre dager etter at kampen mellom Seraing og Union Saint-Gilloise ble avsluttet møttes begge lag for å spille i andre halvdel av kampen. Unionistene ledet 0-2, men måtte starte andre periode med ti spillere da Jonas Baker ble utelatt lørdag kveld.

Bart Newcoop Han reddet lagkameratene i det 47. minutt av kampen i et uventet comeback mot Marius. Seraing bruker sin numeriske overlegenhet til å prøve å presse motstanderen. Men keresisk tro ble knust i timenotatet. Laboss ble feilaktig kuttet i området. Teddy Duma Må forlate for å slå. Timothy Calge Likevel stopper Maldivene forsøket, men dommeren peker igjen på et straffespark. Målvakten hadde beveget seg utenfor mållinjen da streiken ble utløst. På det andre forsøket tar Duma keeperen på feil fot, mellom to leire (0-3, 61.).

Brussel-folket har også vunnet defensivt: I det 77. minutt grep Christian Burgess inn på streken for å forhindre at gapet ble mindre. I det 83. minutt gjorde stakkars Timothy Kalze en feil i det området ved å slå ut Donte Vanzier, og erstattet Guillum Deutsch, som led av regjeringens sykdom. Denise Undav omsatte en straffe til 0-4.

Før starten av det avgjørende øyeblikket av sesongen deres (Zenk-velkomst, Brugge-tur, Anderlecht-velkommen), er Brussel-befolkningen fulle av selvtillit. De er fortsatt syv poeng foran FC Brugge. På bunnen av tabellen er Seraing fire poeng bak førsteplassen.