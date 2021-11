Union Saint-Gillois – Charleroi: Massey underviser i sin tidligere klubb (4-0)

Union tok imot Saint-Gillois Charleroi for den fjortende dagen av mesterskapet denne lørdagskvelden. I kampen mellom de to store lagene vant Union 4-0 og beholdt sin førsteplass på tabellen.

Ikke noe spesielt i den veldig balanserte første halvtimen. Åpner scoringen for Union etter tretti minutters spill ved hjelp av en hæl Dante Vanzir.

Hevet ved starten av scoringen, menn Felicce Mazzu Hold tempoet oppe. Nytt kjøp Leverer et andre mål etter de første minuttene. Gapet skapt av Brussel-folket vekker mistanker om Zebras-laget (2-0).

Noen minutter etter at første omgang var over, Han scoret sitt andre mål i en gitt corner Siebe van der Hayden. Å sende ballen inn i nettene til Kofi, så ut til at hodet hans var forvirret. Målet ble verifisert i lang tid av en VAR som bekreftet etter noen minutter at angriperen ikke var offside. Det ser ut som 3-0 og Union-spillerne er ustoppelige. Siden sesongstart har Denis Undav blitt toppscorer for Union Saint-Gillois med ti mål.

MennEdward Still Prøv å stoppe kampen i begynnelsen av andre omgang, men forbundet er på plass og har praktisk talt ingen fordel for motstanderlaget. Charleroi-angrepet klarte ikke å alarmere USG og ble dominert av Saint-Gillois.

Drømmekveld for Sporting de Charleroi. Alle lo av Saint-Gillois, som scoret det fjerde målet. Tolv minutter fra slutt (4-0).

Kampen ble avsluttet etter en smakløs andre omgang som Charleroy slo ut i dette ensidige oppgjøret. Alt ser ut til å ha vunnet ut for Felice Mass på Saint-Gilles-laget.