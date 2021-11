Union Saint-Gillois faller inn under OHL-loven i Park Dutton etter seks seire på rad

Union Saint-Gillois, som allerede har sikret seg tittelen “Høstmester”, tapte 1-3 for OHL i starten av den sekstende dagen i Pro League denne fredagen. Så folket i Brussel vil ikke få sin syvende seier på rad i ligaen!

Etter å ha vært ubeseiret på hjemmebane i to måneder, med ankomsten av Antwerpen (1-2), klarte ikke unionistene å avsløre spillet som nylig hadde tillatt dem å enkelt slå Charleroi (4-0) og Oostende (1-7). . Midt i dette nederlaget er han sikker på å beholde topplassen på tabellen med en enestående rekord siden sesongstart (34/48).

Louvans Nødmerke De utnytter denne avgjørende seieren til å uttrykke seg på bunnen av tabellen (20/48) og klatre til trettende plass i mesterskapet, midlertidig uavgjort med poeng.

Før avgang, Felice messe Har valgt å gjøre en endring i forsvaret sitt: Unionstrener tillatt Ismail Kandus Oppblåst, og levert Jonas Baker Mulighet for å endre det.

Dessverre, med ankomsten til den danske midtforsvareren som har mistet startposisjonen de siste ukene, var Saint-Gillois svært febrilsk til forsvar denne fredagskvelden. Drage Hjemmefra, fra begynnelsen av møtet.

Anthony Morris Tvunget til å returnere fra kampens 13. minutt: etter rot etter frispark Xavier Mercier, Caspar de Nor Åpnet scoringen i favør av Louvanistes (13’0-1).

Mesterskapsledernes dominans – til tross for den relative infertiliteten – var den eneste gangen OHL fant hullet igjen på slutten av første periode: balltapet fra lokalforsvaret var tillatt. Beklager Kaba Å isolere Matthew Martens, Hvis angrep ikke ga Luxembourg-keeperen en sjanse.

Mer angrep i begynnelsen av andre periode (Gauri Mitoma Endret Damien Mark I pausen trodde innbyggerne i Brussel at de hadde arvet en dom med én hånd på det store rektangelet (VAR, etter voldgiftsdommerens inngripen) Nathan Verbuman Jeg bestemte meg for å starte spillet på nytt) Takk før du finner feil … Gauri Mitoma, Scoret sitt fjerde mål i ligaen (etter en hattrick-seier over Serengeti) på den mest spektakulære måten (50’1-2).

Da de tvang seg til å gå tilbake til scoringen, kom mennene Felice messe Ble straffet for sin defensive svakhet Xavier Mercier, Fyrverkeritekniker på Leven-siden (66 ‘1-3).

Til tross for tre endringer i det 88. minutt av kampen, klarte ikke Brussel-beboerne å forstyrre motstanderne denne dagen, noe som var mye mer inspirerende enn forrige uke mot Serengeti (1-3).

Union Saint-Gillois, som raskt ble eliminert i den belgiske cupen, kunne forberede seg til en uke med neste mesterskapsmøte fredag ​​3. desember i Sint-Trout.