Venstres parlamentsmedlem Cayden von Goitchenhoven ga ikke tilsagn fra regionplanutvalget mandag. Han var bekymret for skjebnen til Union Saint-Gillois, som endte først i fotballmesterskapet vårt. Basert på resultatene og ambisjonene til Brussel-teamet, ser det ut til at en større bakke er nødvendig. Problemet er at det er lite plass i Brussel. I fjor ble det satt tre veier på bordet: utvidelsen av Marion Stadium, returen til King Badoin Stadium, eller byggingen av et nytt stadion på en annen plass i hovedstaden, på Pempt-siden, bortenfor Audi-skogen. Anlegg. Dette sporet ble likt av Charles Bigway i november i fjor, og BX1 ble videresendt.

Han ble ikke sitert av ministerpresident Rudy Verworth (PS) i sitt svar mandag. “Perspective.brussels burde virkelig støtte fagforeningens søken etter et stadionområde for Saint Gilloise,” sa ministerpresident Rudy Verworth som svar på et spørsmål fra MP MR Gaëtan Van Goidsenhoven. “Perspektiv gir en analyse av sporene identifisert av klubben, inkludert sports- og byplanleggingshensyn, potensielle påvirkninger når det gjelder bevegelsesegenskaper og miljø og trivsel (støy, renslighet og sikkerhet). Tar hensyn.

“Selv om det er lovlig for RUSG å søke å etablere en ny base på RBC, kan en diskriminerende bruk av grunnlaget føre til en refleksjon av denne hypotesen fra perspektivet til den kollektive interessen og den langsiktige bærekraften til prosjektet. Dette prosjektet bør vurderes under hensyntagen til anbefalingene fra Bras, “sa Rudy Verworth.

Uten å tro på ministerpresidentens svar, sendte Gaëtan Van Goidsenhoven “et rimelig utkast til agenda for å reise spørsmålet raskt.” “Rudy Verworth svarte ikke. Han nektet å gi en frist for administrasjonens oppgaver. Jeg ba ham om å gjøre en karriere med tillit til å opprettholde USG i Brussel-regionen, og han ønsket ikke engang å vitne om det, ingen ord, ingen element av sikkerhet. Etter feilen med utvidelsen av Underlite Ground og nederlaget til National Ground, vil utgangen fra Union Saint-Killoys Territory ikke lenger forsvinne.

Rudi Vervoort ønsker faktisk ikke å ødelegge perspektivene. Brussel, som skal offentliggjøre resultatene av sin studie på tirsdag. Dette vil definitivt være til fordel for Pembroke-banen, som er den mest avanserte av de tre. Dette er den foretrukne ruten av klubbeierne – de har allerede tegnet noen planer og modeller der. I skogen venter ordfører Mariam El Hamad på resultatene av perspective.brussels før han tar en beslutning. – Vi får vite mer på tirsdag. Jeg vet ikke mer. Inntil da er det kun skogbrukernes og støttespillernes interesser som er viktige for meg.

Matthew Ladeves