Union Saint-Gillois, forfremmet i eliten i belgisk fotball, ble aldri imponert. Under den siste kampen på den 13. dagen av D1A på søndag vant RUSG 0-2 på La Gantoise for å beholde mesterskapets ledelse.

I den 16. runden av den belgiske cupen traff laget som ble coachet av Felice Massou blink på sin første sjanse med et litt omformet lag av Michel. Denise Undav, godt oppdaget av Nieuwkoop, var i stand til å bli med sin partner i Dante Vanzeir-angrepet, like før utgangen til Sinan Pollat ​​(0-1, 7.). Kent-beboere fortsatte å utvikle spillet sitt, men ble dessverre igjen. Tariq Tissotali krysset stolpen (16.) og Michael Ngadev krysset med en kraftig heading (28.). Ghelamco Arena stolte på balansen etter at Saif van der Hayden slapp inn et straffespark for en håndball, men Buffalos-kaptein Vadis Odjidja så hans kraftfulle innsats traff tverrliggeren (37.). Kent bommet på sjansen sin da Joseph Okumu rørte ballen med hånden i feltet. I motsetning til sin Kent-motstander nådde Saint-Gilles-kaptein Teddy Duma (0-2, 45.) målet. Andre akt etter møtet endret ingenting. Gantoise monopoliserte ballen, og forgjeves fortsatte RUSG med raske blokkeringer, ofte farlige. Etter 13 dager har forbundet tatt poengene og har 28 poeng på klokken, to og fire over henholdsvis Club Brook og Antwerpen. Neste lørdag kommer Felice Massu tilbake til Sporting de Charlero, hvor han trente mellom 2013 og 2019.