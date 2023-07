Union Saint-Guillois» produksjon ble snudd på hodet av Nice

Alexandre Plesin forbereder seg på sitt første møte som president i sin nye klubb, da det planlegges et mini-praksis i noen dager i Sør-Frankrike før han blir utnevnt til den nye T1. Union Saint-Guillois møter Monaco søndag 9. juli, deretter Nice tirsdag 11. Men dårlige nyheter kom fra Albes-Maritimes: OGC ønsket ikke lenger å møte den tredje kampen i det siste mesterskapet i Belgia. Den nyutnevnte Aiglons-treneren Francesco Farioli følte at møtet med RUSG tidlig i oppbyggingen var uønsket, og møtet ble avbrutt av Ligue 1-klubben.

Monaco, Blessins første motstander av tiden

SLUTT PÅ LØP: Union vil foreta en ekspress tur-retur med fly – forlater Javentem lørdag morgen – for å spille en forberedelseskamp, ​​ikke lenger to. Det vil finne sted bak lukkede dører på ASM «Performance Center» søndag morgen, klokken 11, mot Monaco, som blir den første utflukten under ledelse av den nye T1, Adi Hutter. Brussel-beboerne skal trene i Frankrike mandag før de flyr tilbake tirsdag.

En ny vennlig onsdag i stedet

I stedet for den avlyste kampen, vil det endelig bli planlagt en ny treningskamp på onsdag.

Den fjerde treningskampen, planlagt til lørdag 15. juli på Feyenoord, forblir på timeplanen, men to kamper bør legges til menyen på den første dagen av mesterskapet og mottakelsen av Anderlecht 28. juli.

Ledelsen i forbundet tar hensyn til overgangsvinduet