Union-spissen Denis Undav, som ble annonsert for flere dager i Tyskland i sommer, har endelig signert Premier League!

Selv om USG-spissen har blitt rapportert å være nær Tyskland i noen dager, skal Tony Bloom, eieren av Union Saint-Gillois-unionen, ha kommet til enighet med Brightons klubb. Uunngåelig bør koblingene mellom de to klubbene lette forhandlinger. Som en påminnelse sendte Brighton to spillere til den belgiske klubben denne sesongen: Gaur Mitoma og Kokbar Kozlovsky under dette overgangsvinduet. Ifølge Het Laatste Nieuws er avtalen allerede verdt 7 7 millioner. Forskriften kan falle denne mandagen.

Undav, som ankom Union (den gang D1P) sommeren 2020, brukte litt tid på å venne seg til Belgia før han avslørte seg med 17 mål og 5 assists i D1B. Denne sesongen gjør tyskeren, som er av tyrkisk avstamning, det enda bedre ettersom han har sprengt kontringer med 18 mål på bare 24 ligakamper. Før han slutter seg til Storbritannia, vil Undav ha en siste oppgave: å få PO1-er, minst noen uker før han konkurrerer om tittelen …