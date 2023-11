Uniswap introduserer en lommebok for Android-brukere

Etter iOS-versjonen lanserer Uniswap Labs sin bytteapplikasjon på Android. Denne nye porteføljen har mange løfter.

Selskapet bak den største desentraliserte kryptoutvekslingsplattformen drevet av Ethereum og promotøren av kryptoskatteordningen kunngjorde tilgjengeligheten av en ny lommebok for Android-brukere sist tirsdag. UniSwap-appen ble først utgitt for iOS-operativsystemet i april. For å bygge videre på denne første suksessen, lanserte UniSwap en lukket betaversjon for Android 12. oktober. Titusenvis av testere jobbet med denne appen. Etter forslagene og sensuren som kom ut, er Uniswap-appen nå åpen for allmennheten i Google Play Store. ønsker Blogg innlegg Lansert av Uniswap-teamet, tilbyr denne digitale lommeboken mange funksjoner.

Enkelhet er et av nøkkelordene i denne appen. Den første fordelen er at du ikke lenger trenger å bruke en nettleser. Det finnes også i grensesnitt, applikasjoner og transaksjoner. Dette gjør overføringer mye enklere. Brukere trenger ikke lenger å bytte mellom hovedblokkjeden og L2s. UniSwap gjør dette automatisk ved å finne et relevant nettverk, enten det er Polygon, BNPChain, Arbitrum eller Base. Transaksjoner er gjennomsiktige og raske på en brøkdel av et sekund. Gebyrer for overføringer som krever tokens vises tydelig for å unngå ubehagelige overraskelser. Fremtiden til desentraliserte børser (eller DEX-er) er allerede innen smarttelefonens rekkevidde.

_

Følg med på Be-Crypto Facebook Og X Så du går aldri glipp av noen melding.

Få de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere Vår kanal.