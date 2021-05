UNITAR-medlem Paul Berkman mottar Fulbright-prisen for Arctic Chair 2021-22

Genève, Sveits – FNs institutt for opplæring og forskning (UNITAR) er stolt over å kunngjøre at UNITAR førsteamanuensis professor Paul Arthur Berkman har blitt tildelt en Fulbright US Scholar Program Award til Norge for 2021-22. Denne prisen blir gitt av det amerikanske utenriksdepartementet og Fulbright Foreign Scholarship Board.

Professor Berkman er mangeårig tilknyttet medlem av UNITAR og har levert opplæringsprogrammer om vitenskapelig diplomati og informert beslutningstaking til regjeringer over hele verden, inkludert Folkets demokratiske republikk Algerie, Den føderale demokratiske republikken Etiopia, så vel som Canada , Georgia, Kongeriket Norge og Den russiske føderasjonen. Han vil også ta en lederrolle i undervisningen i det kommende UNITAR Executive Summer Program on Innovations in Scientific Diplomacy.

Som Fulbright Scholar vil professor Berkman dele kunnskap og fremme meningsfulle forbindelser mellom USA og norske samfunn. Professor Berkman vil forske og forelese ved ITU Arctic University of Norway, som en del av et Fulbright Arctic Chair-prosjekt for å anvende “Scientific Diplomacy and Informed Decision Making for Arctic Ocean Sustainability”.

“Vitenskapelig diplomati er en viktig pilar i internasjonalt samarbeid og bærekraftig teknologisk utvikling,” sa Rabih El-Haddad, direktør for UNITARs avdeling for multilateral diplomati, “Professor Berkmans erfaring vil bidra til å gjøre Arktis til et samarbeidsfelt mellom diplomater og forskere i denne viktige delen av verden. “

“Fulbright Arctic Chair 2021-2022 i Tromsø med det arktiske universitetet i Norge er en fantastisk mulighet til å skape synergier med vitenskapsdiplomati, og avsløre leksjoner fra Arktis i en global sammenheng med bærekraftig utvikling.” sa professor Berkman, “Mitt håp i år av 75-årsjubileet for Fulbright-programmet er at Arktis vil vekke en tid med informert beslutningstaking for å balansere nasjonale og felles interesser til fordel for alle på jorden på tvers av generasjoner.” .

Fulbright-programmet er flaggskipet internasjonalt utvekslingsprogram sponset av USAs regjering, og dets mottakere velges på grunnlag av akademisk og profesjonell prestasjon, samt en dokumentert oversikt over service og ledelse innen sine respektive felt. Fulbright-alumni inkluderer 60 nobelpristagere, 88 Pulitzer-priser og 39 som har tjent som statsoverhode eller regjering.

UNITAR gratulerer professor Berkman med US Fulbright Academic Program Award til Norge for 2021-22, og ønsker ham lykke til for sitt arbeid i Norge.