United States Navy avlytter ballistiske raketter ved hjelp av en nederlandsk fregatt

Ved hjelp av en nederlandsk fregatt fra De Zeven Provincien-klassen har den amerikanske marinen ødeleggeren USS Paul Ignatius (DDG 117) brukt to Standard Missile-3 (SM-3) Blk IA avlyttere til å ødelegge ballistiske missiler mens de fremdeles var i rommet under 2021 NATOs formidable skjold maritime øvelser utenfor kysten av Skottland.

Muligheten for at den amerikanske marinen avlytter ballistiske raketter er ikke ny, men det å være i stand til å gjøre det i partnerskap med NATO-skip. Det nyhetsverdige er at denne maritime muligheten til nå var unik for USA på grunn av teknologien.

SM-3 brukt i testene er i stand til å nå en høyde på 1050 km og nå en hastighet på Mach 10 (6,615 knop, 7,613 mph, 12,251 km / t), men det er ubrukelig uten at systemene er i stand til oppdage og spore innkommende raketter og deretter beregne presise avskjæringsbaner, levert av skip.

Sistnevnte er spesielt viktig fordi avlyssningsapparatet ikke bruker et eksplosivt stridshode for å ødelegge målet, snarere er det det som kalles en kinetisk dødsbil. Den kombinerte hypersoniske lukehastigheten til raketten og fangeren er så stor at momentum er mer enn nok kraft for jobben, noe som tilsvarer å slå en kule med en kule. Dette betyr at kursretninger og beregninger må være utrolig nøyaktige.

Under treningsformidabelt skjold ble missilene avfyrt fra Hebridean Range, som administreres av det britiske forsvarsdepartementet, utenfor nordvestkysten av Skottland 26. – 30. mai 2021. Det som var annerledes var at I stedet for at United States Navy skip ledet avlyttingen alene ble innkommende ballistiske raketter angrepet ved hjelp av HNLMS De Zeven Provincien (F802) fra Royal Dutch Navy ved hjelp av deres avanserte kampsystem-suite. USS Paul Ignatius brukte de delte dataene til å beregne en skyteløsning for å lansere avlytterne.

Dette teamarbeidet var en demonstrasjon av at NATO-styrker nå kan operere med den amerikanske marinen for forsvar av ballistiske raketter, noe som gir mye større fleksibilitet når det gjelder innsetting av styrke. Siden det er rutine for NATO og andre vestlige allierte flåter å samarbeide, er et grunnleggende krav at de involverte skipene kan gjøre den samme jobben. I dette tilfellet muligheten til å spore og dele brannkontrollkvalitetsdata mellom flere partnere, domener og datanettverk.

Det formidable skjoldet omfattet 15 skip, dusinvis av fly og rundt 3300 personell, fra USA, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge og Spania, og fant sted utenfor kysten av Skottland og Norge.

“I dag markerer begynnelsen på en ny dag for maritimt ballistisk missilforsvar og sømløs integrering av kampevne fra internasjonale marinestyrker fra NATOs marinestreik- og støttestyrker (STRIKFORNATO),” sa sjef for Air Defense and Integrated Missile Defense Task Force. . Kaptein Jonathan D. Lipps.

Fontene: Oss marinen