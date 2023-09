Unity Software revurderer noen elementer av sin nye prispolitikk etter tilbakeslag den genererte – 22. september 2023 kl. 20.47

Programvareprodusenten for videospill Unity reviderte fredag ​​nøkkelelementene i sin nye prispolitikk for «runtime fee», noe som utløste et tilbakeslag fra spillutviklere og fikk aksjekursen til å falle.

Selskapet bak Unity Engine, en programvare som hjelper spillskapere, hadde planlagt å belaste utviklere hver gang spillet deres ble installert etter å ha nådd visse milepæler, for eksempel inntekter.

«Vårt Unity Personal-program vil være gratis og det vil ikke være noen fullføringsavgifter for spill utviklet i Unity Personal,» sa selskapets direktør Mark Whitten fredag.

Ethvert spill med mindre enn $1 million i etterfølgende 12-måneders inntekt er ikke underlagt disse avgiftene, la selskapet til.

Flyttingen kommer etter at mange medlemmer av kjernebrukerbasen, små uavhengige utviklere, bestemte seg for å boikotte selskapet, noe som vekket frykt for en lekkasje til rivaliserende Epic Games, som lager Unreal-spillmotoren.

Ved siste lukking har Unity-aksjene tapt omtrent 19 % av verdien siden den nye prispolitikken ble kunngjort 12. september. (Rapportering av Jaspreet Singh i Bengaluru; Redigering av Shaunak Dasgupta)