Universal Studios Japan åpner en Pokémon -sone

Universal Studios Japan vil snart vie en del av parken sin til Pokémon -verdenen.

Etter lanseringen av Super Nintendo World for noen måneder siden, med fokus på Mario -universet, og en Donkey Kong -utvidelse som kommer i 2024, åpner Universal Studios i Osaka dørene til Pokémon -universet. Faktisk har et partnerskap blitt inngått mellom Universal og The Pokemon Company.

Dette samarbeidet ble offisielt kunngjort av Universal: “ Universal Studios Japan og The Pokémon Company vil inngå et langsiktig partnerskap for i fellesskap å oppleve banebrytende underholdning som vil fordype gjestene i Pokémon-verden gjennom innovativ teknologi og kreativitet.. »

Pour l’instant, les deux entreprises are restées très mystérieuses quant à leurs projets mais la zone Pokémon devrait être tilgjengelig for stor offentlighet i 2022. A priori, celle-ci ne trouvera pas dans le Super Nintendo World mais disposera d’un espace Foruten .

Fansen må være tålmodig for mer informasjon. Det vil også være nødvendig å se senere om dette universet vil bli utvidet til andre Universal Studios -parker i verden. For øyeblikket er Super Nintendo World under bygging i Hollywood, Singapore og Orlando. Det gjenstår å se om Pokémon -utvidelsen vil følge samme vei.