Universitetet i Oslo for under fire år for å være vert for Fudan Center

NORGE

Striden om Universitetet i Oslo avtale om å være vert Kinas Fudan University European Center, undertegnet i februar, har blusset opp igjen i løpet av de siste to ukene, utløst av parallell sinne i Ungarn, hvor demonstranter har gått ut på gatene for å motsette seg planene for en Fudan-gren i Budapest.

“Jeg har full tillit til håndteringen av sentrale Kina fra Universitetet i Oslo,” sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim som svar på et spørsmål i det norske parlamentet fra lederen av utdanningskomiteen, Roy Steffensen, 9. juni. .

Han ble tvunget til å forsvare avtalen dagen Hanne Skartveit, politisk redaktør for Verdensgjeng, den ledende norske avisen, advarte om at “et kommunistisk partikontrollert senter i Kina er i ferd med å bli etablert ved Universitetet i Oslo. Dette er naivt. “

Han beskrev Oslo-Fudan-avtalen som “reven i det akademiske hønehuset” og bemerket at det eneste andre landet i Europa som har vært vertskap for Fudan University er Ungarn, “et europeisk land på flukt fra demokrati.”

– Kina fikk en avtale om å bygge og finansiere et nytt universitet i hovedstaden Budapest, delvis gjennom lån og delvis med direkte midler fra Kina. Dette har skapt massive protester. Befolkningen i hovedstaden vil ikke ha et kinesisk styrt universitet som bryter med akademisk frihet. Og protestene har vært vellykkede, ”sa Skartveit.

“Nå [Hungarian Prime Minister] Viktor Orbán har lovet å avholde folketing i Budapest om saken. De fleste tror at byen vil avvise det kinesiske tilbudet. Og så kan Oslo være det eneste fotfeste i Europa for Fudan University.

“Reven er på vei til det som ser ut som et akademisk hønsegård. Og det er utrolig at døren har blitt åpnet fra innsiden, ”sa han.

Overføring fra København

I desember 2020 mottok det akademiske senatet ved Universitetet i Oslo (UiO) et notat fra rektoren som informerte dem om forhandlingene med Fudan University om å overføre det europeiske senteret til Oslo etter at Københavns universitet i Danmark bestemte seg for å stenge senteret der. .

“Universitetet i Oslo samarbeider med 12 av de viktigste universitetene i Kina og Hong Kong. Og i årene 2014-19 ble mer enn 2400 samarbeidsartikler publisert på alle viktige vitenskapelige områder, inkludert humaniora og samfunnsvitenskap. Og vi har mer enn 50 kinesiske doktorgradsstudenter som studerer ved universitetet vårt. Dette er resultatet av et langt og godt samarbeid ”, heter det i notatet.

Han la til at UiO for 25 år siden var et av universitetene som tok initiativ til å etablere Nordisk senter ved Fudan University i Shanghai. I dag har mer enn 20 nordiske universiteter bidratt til bedre samarbeid mellom nordiske og kinesiske forskere, og nå har UiO blitt hovedkvarter for Fudan-European Center for China Studies.

“Senteret er virtuelt, men huser en Fudan-forsker og leder og en Oslo-administrator. Målet er å muliggjøre videre forskningssamarbeid med Fudan og styrke studentutveksling og forskningskommunikasjon, ”heter det i notatet.

Kritiske stemmer

Etter at avtalen ble signert, skrev imidlertid professor Harald Bøckman, den store eldste for kinesiske studier i Norge, basert på UiO, et meningsskrift om Chrono, det nettbaserte norske universitetsnyhetsbrevet, som sier at “samlet sett kan Fudan være det beste kinesiske universitetet å samarbeide med, men dette er noe annet.”

“I motsetning til Confucius Institutes som er et nasjonalt program ledet fra Kina, kommer dette initiativet fra Fudan University, men det har fortsatt karakteren av å være en del av en kinesisk global strategi som utvilsomt har støtte fra det høyeste politiske nivået i Kina. ”Sa Bøckman.

“I løpet av de siste åtte årene har det vært en jevn strøm av gjesteforelesere, interessenter og politikere [from China] til København. Slik trafikk i den andre retningen har vært veldig knapp. Og måten vitenskapelige spørsmål presenteres på, vitner om de politiske strategiene bak [them],” han sa.

Han sa at mange kommer direkte fra Kinas president Xi Jinping og hans taleskrivere: “økologisk sivilisasjon,” “Kinas fredelige oppgang,” “de beste kinesiske løsningene for å løse globale problemer,” “One Belt One Road-initiativ. [the global investments strategy of China]”Og” bygge sammen en trosenhet for menneskeheten. ”

“Dette er ideologi i en akademisk forkledning,” sa Bøckman.

Han beskyldte rektor, dekaner og andre som hadde forberedt avtalen for ikke å gjøre leksene sine.

I følge Bøckman, mens senatnotatet viser ni fordeler med avtalen for UiO, er dette sterkt skjevt da det overordnede politiske rammeverket ikke blir diskutert.

”Motivene på kinesisk side er ikke nevnt. Spesielt er det ille at senteret skal være en del av instituttet for kulturstudier og orientalske språk, der det kinesiske språket blir undervist. Her ser vi gjøken igjen, som vil vokse og påvirke andre jobber betydelig, ”sa Bøckman.

Som svar til Bøckman 7. mars sa UiO-rektor Svein Stølen sammen med professorene Heidi Østbø Haugen og Mette Halskov Hansen og leder for Institutt for kulturstudier og orientalske språk Rune Svarverud: “Vi tror at det faglige samarbeidet med Kina er viktigere nå enn noensinne.

”Bøckmans argument om at Fudan-etterforskerne er passive talsmenn for det kinesiske regimet, er ikke berettiget. Vi har valgt Fudan University som samarbeidspartner fordi noen av Kinas beste vitenskapelige medier innen naturvitenskap, humaniora, jus og samfunnsvitenskap er basert der, ”sa de og la til at senteret i dag involverer 25 nordiske universiteter.

En annen artikkel av professor Bøckman i en stor norsk avis Aftenposten 26. mai utløste en bredere politisk debatt i Verdensgjeng, som rektor Stølen og rektor Åse Gornitzka svarte på og sa at samarbeid med Kina bør tenkes seriøst.

”Autoritær og populistisk styring er på vei til å vinne flere steder, og etterforskningsfriheten er truet mange steder, spesielt i Kina. De enorme globale utfordringene innen klima, miljø og helse krever en gjennomtenkt strategi for samarbeid innen forskning og høyere utdanning på tvers av landegrensene.

“Vi må balansere motstridende behov og interesser [in this work]. Dette er en viktig del av vårt daglige arbeid ved et internasjonalt orientert universitet som Universitetet i Oslo, sa de.