Unngå å gjøre dette på første date: det er en ekte romantikkmorder

Killerromantikk under en date

For en første date ønsker vi å møte noen Glass, eller til og med på en restaurant. Det er imidlertid her A Kjærlighet dreper kan forekomme. Faktisk er alkoholisme reellalkohol Dette vil føre til at det nye forholdet mislykkes.

Ja, å drikke alkohol på en første date kan virke helt normalt for oss, men det er faktisk ikke trivielt. Dermed A forbruk Moderasjon kan slappe av atmosfæren og ikke forårsake et problem, men en For mye Alkohol kan føre til en ubehagelig situasjon. Vi kan ende opp med å si ting vi ikke vil uttrykke, men alkohol kan også endre våre vurderinger.

Det er ikke alt! Faktisk kan alkohol også forekomme atferd Og impulsive ord, så kan man angre. Selv om dette ikke er et objekt, er det også mulig å lage det Svimmel eller enten MisforståelseAlltid tilstede under neste mulige møte.

I tillegg, mens en drink ikke er et problem, kan det å drikke for mye få andre til å lure på deg avhengighet For Madhu… er det ikke et godt kriterium for å velge den personen å dele livet vårt med.

Så tenk deg om to ganger før du arrangerer et første møte Bar ! Du kan for eksempel velge en liten en ridning eller et møte NøttevannRundt en varm drikke.