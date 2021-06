UofL-forskere leder anropet om å øke genetisk mangfold i immunogenomics

LOUISVILLE, Ky. – Historisk sett ble de fleste store immunogenomiske studier, de som utforsker sammenhengen mellom gener og sykdommer, gjennomført med en skjevhet mot individer av europeisk avstamning. Corey T. Watson, Ph.D., assisterende professor ved Institutt for biokjemi og molekylær genetikk ved University of Louisville, leder en oppfordring til å aktivt diversifisere de genetiske ressursene som han og hans andre immunogenomiske forskere bruker i sitt arbeid for å komme videre genomisk medisin mer rettferdig.

Watson er sammen med UofL-postdoktor Oscar Rodríguez, Ph.D., og besøkende stipendiat Yana Safonova, Ph.D., en del av en internasjonal gruppe forskere som sier at begrensede studier begrenser deres evne til å identifisere variasjoner i menneskelig tilpasning. immunrespons i alle populasjoner.

“Vi må bedre forstå hvordan genetikk påvirker immunforsvarets funksjon ved å studere befolkningskull som bedre representerer mangfoldet sett over hele verden hvis vi skal forstå sykdomsfølsomhet, samt designe mer personlige forebyggende tiltak og behandlinger.” Sa Watson.

I en artikkel publisert i Naturens metoder, Diversity in Immunogenomics: Value and Challenge, gruppen tar til orde for at ressursene som brukes i immunogenomics-forskning aktivt inkluderer og spesifikt identifiserer flere populasjoner og minoritetsgrupper. De sier at slikt mangfold vil gjøre forskningen mer relevant og bidra til å forstå sykdommer assosiert med spesifikke gener i befolkningen og herkomst, noe som fører til forbedringer i pasientomsorgen.

“Som forskere har vi et innflytelse i populasjonene som blir undersøkt. Derfor er det viktig for oss å aktivt inkludere individer som er representative for den verden vi lever i. Dette er spesielt viktig for gener som er like forskjellige og klinisk relevante som de som koder for antistoffer og T-celle reseptorer, “sa Rodríguez.

Watsons forskning fokuserer på immunfunksjon og molekylær genetikk. Teamet hans studerer et bestemt område av den genetiske koden som styrer funksjonen til antistoffer for bedre å forstå hvordan forskjeller i individets gener bestemmer deres følsomhet for visse sykdommer eller immunresponser mot vaksiner.

I samarbeid med Melissa Smith, Ph.D., assisterende professor ved Institutt for biokjemi og molekylær genetikk, gjør teamet den største innsatsen for å sekvensere antistoffgenregioner hos mennesker og dyremodeller, sa Watson.

“Spesielt hos mennesker jobber vi med å lage kataloger over genetisk variasjon i prøver av flere etniske opprinnelser, og vi er engasjert i prosjekter som søker å forstå hvordan denne genetiske variasjonen påvirker immunresponsen i infeksjon, vaksinasjon og andre sykdomssammenhenger,” sa han .

Watson er involvert i arbeidet med å forbedre ressursene og datastandardene for antistoff- og T-cellereseptorgener for immunogenomiske forskere over hele verden.

Artikkelen i Naturens metoder medforfatter av forskere fra USA, Canada, Norge, Frankrike, Sverige, Storbritannia, Russland, Saudi-Arabia, Israel, Sør-Afrika, Nigeria, Chile, Peru, Kina, Japan, Taiwan og Fransk Polynesia med erfaring innen biomedisinsk og translationell forskning, populasjonsgenetikk og folkehelse, helseforskjeller og beregningsbiologi, samt immunogenomics.

