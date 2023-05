«Upassende kommentarer»: Florence Mendes avvist av M6 for å ha kalt Gerald Dorman en «voldtektsmann»

Florence Mendez og M6, det er over. Artisten fikk sparken fra showet «Piquantes» for å ha kalt den franske innenriksministeren Gerald Dorman en «voldtektsmann». Uansett, det er det Florence Mendes foreslår i et Instagram-innlegg.

«Onsdag 29. mars møtte jeg Gerald Torman som forlot M6-bygningen i Newly, hvor jeg skulle spille inn «Piquantes». Jeg var fortsatt på gaten da jeg så Dharman, foran sikkerhetsstyrkene, og jeg kalte ham en voldtektsmann, sier han. «Det var ikke overlagt, jeg ble overveldet av følelsene mine. Medlemmer av M6s sikkerhetstjeneste irettesatte meg, de kunngjorde, og jeg siterer, at jeg var «forferdelig». Jeg forstår. Det var 6 av dem, men min meter 90, mitt svarte Grav-Maga-belte og My laser eyes vil skremme hvem som helst», hevder komikeren. Voldtektsanklage mot Gerald Dorman: Klager anker avvisning «Etter denne begivenheten bestemte ledelsen i M6 seg for å sparke meg. Jeg fullførte ikke sesong 3 og kommer ikke til å være med i sesong 4. Så jeg mistet jobben min som spaltist. Jeg avviser alvorligheten av sanksjonen: etter 3 år med upåklagelig samarbeid, jobben min (og min Det er litt dyrt å betale for en tankeløs uttalelse uten reklame. Men en dag, i denne neste verdenen hvor mange av oss sliter, vet jeg at vi kommer til å le av det», avslutter han. Le Parisien rapporterer at et brev fra hans psykiater ble sendt til Nicolas de Tavernost, leder av M6-gruppen. Florence Mendes lider av autistiske lidelser og kan ifølge legen hennes «oppføre seg annerledes i visse sosiale situasjoner». Ledelsen ga på sin side sin versjon av fakta: «Beslutningen som ble tatt i ditt tilfelle fulgte upassende kommentarer du kom med om en gruppegjest og sjokkerte de tilstedeværende».