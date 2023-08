Upfect USstation Delta anmeldelse: To 15,6-tommers skjermer for å utvide arbeidsområdet

Ved første øyekast er Uperfect USstation Delta et flott tillegg til den digitale arbeidsplassen. Utstyrt med to 15,6-tommers skjermer er den perfekt for multitasking. Å lese lange tekster, jobbe med store regneark eller surfe på nettet, slippe å hele tiden omorganisere vinduene på skjermen er en stor bonus, og «når vi først har blitt vant til det, kan vi ikke leve uten det.

The Perfect USation Delta imponerer med sin utmerkede byggekvalitet og bruk av materialer av høy kvalitet. Tilkoblingen er også godt utformet, slik at to uavhengige enheter kan kjøre på doble skjermer om ønskelig. Dens allsidige applikasjoner inkluderer å være koblet til bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett og spillkonsoller, men den har betydelige begrensninger når det gjelder fargenøyaktighet, noe som gjør den uegnet for profesjonell foto- og videoredigering. Selv i en semi-profesjonell setting er Uperfect USstation Delta knapt brukbar.

The Perfect USation Delta er et lovende tillegg til den mobile arbeidsplassen. Forbedret fargenøyaktighet og tilstedeværelsen av en berøringsskjerm vil forbedre appelleren til enheten.

Et annet poeng å fremheve er den noe begrensede skjermens lysstyrke. Vi forventet også bedre DeltaE-2000-verdier. I sin nåværende tilstand er Uperfect USstation Delta utilstrekkelig. $630 er for mye å be om for en digital arbeidsplassutvidelse. Siden enheten som testes her er en prototype, vil Perfect sannsynligvis gjøre noen forbedringer. Derfor kan endringer gjøres før utgivelsen av det endelige produktet.

1080p oppløsning er ikke dårlig. Imidlertid bør det bemerkes at en dobbel skjerm som ligner på Uperfect USstation Delta ble utgitt gjennom en Indiegogo-kampanje – Lepow DualViews. Lepow-modellen byr på enda mer med sine to QHD-skjermer og berøringsfunksjonalitet.