urmaker fortreffelighet til tjeneste for luftfarten

I juni i fjor inviterte Breguet oss til Le Bourget Air and Space Museum for å presentere de nye stykkene fra TYPE XX-samlingen. Frankrikes viktigste luftfartsmuseum var selvfølgelig den ideelle setting for å vise dem, men det tillot også merket å minne oss på at luftfart var en integrert del av historien. Vi kan ikke diskutere den intime koblingen som eksisterer mellom disse to universene. Et tilbakeblikk på en historie som tar oss utenfor allfarvei.

En familie av pionerer

I sin tid klarte Abraham-Louis Breguet, et urmakergeni, å presse grensene på sitt felt. Oppfinner av tourbillon, utviklet han også den automatiske klokken kalt «perpetual», han oppfant gongfjæren for repeaterklokker, men også fallbeskytteren, den første anti-sjokk enheten, og revolusjonerte dermed alle aspekter av urproduksjon. Sier de ikke at du ikke kan lyve? Lidenskapen for å erobre himmelen ble utviklet av hans tippoldebarn. En ny måte å opprettholde pionerånden som driver familien. Historien hans er mindre kjent enn forfaderens. Og likevel… Først, sammen med sin bror, oppfant han en autogyro, stamfar til helikopteret, i 1905. Seks år senere grunnla han selskapet sitt, Breguet Aviation. Denne aktiviteten er langt fra anekdotisk. I sine verksteder produserer selskapet fly, spesielt Breguet 14-biplanene, brukt av Frankrike under første verdenskrig. De vil raskt utstyre andre lag og vil bli produsert i mer enn 8000 enheter. Etter krigen skal de brukes til luftpost eller kommersielle flyvninger frem til neste krig, da andre, mer effektive fly vil dukke opp.

En ukjent legitimitet

Samarbeidet mellom flygere og urmakere virker ganske naturlig. Førstnevnte trenger pålitelige instrumenter når de er i høyden, sistnevnte forestiller seg disse instrumentene og har forbedret dem i mer enn et århundre. Vi skylder den første flygerklokken til Louis Cartier, som designet den i 1917 for sin venn, flygeren Santos Dumont. Andre vil hoppe på vognen, eller rettere sagt flyet, og skape, med større eller mindre suksess, brikker for den sivile eller militære sfæren. Breguet begynte på sin side å designe instrumenter for cockpit-dashbord, men også klokker for flygere. De første håndleddskronografene ble presentert i 1935.

Skriv XX på noen få linjer.

I følge arkivene begynner historien på begynnelsen av 1950-tallet, da huset, som allerede var spesialist på produksjon av banebrytende produkter for luftfart, fikk vite at det franske luftforsvaret ønsket å utstyre sine piloter med et klokke-kronografarmbånd. med flere krav: svart urskive med selvlysende tall, selvlysende visere, bevegelse av høy kvalitet som er motstandsdyktig mot trykkendringer og akselerasjoner, roterende ramme og selvfølgelig «spol tilbake»-funksjon

flight», for kun å nevne de viktigste. Det er Luftdepartementet som gir det fremtidige produktet navnet «TYPE XX». Flere selskaper konkurrerer og vinner markeder, noe som betyr at flere merker vil produsere TYPE XX. På den annen side merker valgt for offentlige anskaffelser kan også selge det samme produktet til private kunder, og dermed finner vi den militære TYPE XX og den sivile TYPE XX. Prototypene som ble presentert av Chamber i 1952 ble godkjent, et år senere, av Aeronautical Technical Service. I I 1954 bestilte Luftforsvaret 1100 militære brikker som ble levert mellom 1955 og 1959. De hadde totalt 30 nm og urskiven deres er ikke signert. På baksiden er det de offisielle inskripsjonene «BREGUET — TYPE 20 – 5101/54 «. I 1971 ble den andre generasjonen av TYPE XX tilbudt.

Den er gjenkjennelig på sin forstørrede kasse i polert stål, tykke ører og svart ramme. Denne modellen er tilgjengelig med eller uten 12-timers teller, men telleren er alltid 15 minutter. Over tid vil det bli tilbudt mange varianter. Familien vokste igjen, i 2004, med ankomsten av TIPO XXI (ref 3810 i 2010 med den imponerende TIPO XXII [réf 3880].

Det tok fire års arbeid før vi presenterte den nye generasjonen av den ikoniske TYPE XX, med to versjoner for å tilfredsstille alle forventninger, den ene med et militært utseende og den andre inspirert av de vakreste sivile modellene: