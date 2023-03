Uro: Når Bertrand Samarai pakkes om i sin helhet live av Jennifer Aniston

Denne onsdagen var Jennifer Aniston og Adam Sandler i Frankrike for å promotere sin nye film, Murder Mystery 2. Den første delen av den amerikanske komedien ble en stor hit på Netflix, så strømmeplattformen bestemte seg for å bringe de to skuespillerne sammen. Nok en gang for en film som lover å bli vanvittig.

Gjester på settet Det er ditt valg På den dagen Frankrike 2 I går kveld løftet Jennifer Aniston og Adam Sandler gardinen litt bak kulissene til denne nye filmen. Skuespillerinnen snakket deretter litt mer selvsikkert, spesielt ved å uttrykke sin beundring for Danny Boon, før hun tok opp sin blå fobi for fly som ble behandlet. Han benyttet også anledningen til å presentere sitt nye merke med hårprodukter som ikke forlot Bertrand Chamaroy på settet til showet likegyldig. «I videoen testet du produktet ditt på Adams skjegg»sa journalisten og refererte til en video der vi kan se Jennifer Aniston massere den nedre delen av partnerens ansikt på skjermen. «Jeg har også skjegg», fortsatte han og trakk frem en lotion. Han spør henne om hun går med på å «vise ham hvordan det skal gjøres». Forespørselen gjorde skuespillerinnen veldig forvirret da hun ikke visste hva hun skulle svare. Adam Sandler slapper av i situasjonen og reiser seg for å ta vare på Bertrand Chamaroys skjegg. «Akkurat det jeg forventet», begynte så å håne journalisten. Kanskje det var et for høyt mål?