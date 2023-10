US Debt Ponzi Scheme vil kollapse, og en krise verre enn 2008 looms (Schiff) av Investing.com

Investing.com – Mens bedre enn ventet amerikanske vekstdata forrige uke vakte håp om å unngå en resesjon, sier mange økonomer at tallene ikke maler et sant bilde av den økonomiske virkeligheten, og at en stor krise, inkludert en finansiell kollaps, kan føre til til… Den økonomiske situasjonen forverret seg. Nærmer seg raskt.

i Nylige podcasterNok en gang har den kontroversielle økonomen Peter Schiff advart om en slik økonomisk katastrofe at han tror den allerede har begynt, under radaren.

Schiff sa: «Ingen forstår at denne krisen begynte, men tro meg, den begynte,» og husket at «det var slik finanskrisen begynte i 2008,» og ikke «bare da Lehman Brothers gikk konkurs,» noe som tyder på at advarselstegnene Hadde begynt. Den store finanskrisen ble ignorert.

>> Frykter du også at en massiv kollaps er nært forestående? InvestingPros banebrytende data kan hjelpe deg med å velge de riktige aksjene for å klare neste krise!

Faktisk bemerket han at «grunnen til at Lehman Brothers, Bear Stearns, Fannie & Freddie, AIG (NYSE:) og alle disse selskapene gikk konkurs var på grunn av deres eksponering mot boliglånsmarkedet» og understreket at «denne eksponeringen har vært tydelig. i årevis, men spesielt i 2007, da markedet for subprime-lån eksploderte,» sa hun og argumenterte for at «selv en landsbyidiot burde vært i stand til å forstå hva som kom» i det øyeblikket.

Han beklaget at «de fleste på Wall Street ikke engang var smarte nok til å bli betraktet som landsbyidioter, så de klarte ikke å finne ut av det» før krisen faktisk traff. Sommeren 2008.

Schiff insisterte imidlertid på at den nye krisebryggingen vil bli mye større fordi problemene bak den er mye større.

«Dette er de samme problemene (som tidligere), de overskrider rett og slett problemene vi hadde før i størrelse,» understreket økonomen og forklarte at «i stedet for å ta tak i problemene, lar vi dem forlenge og gjøre dem verre» og «nå vi må ta konsekvensene.»

Schiff anslår også at den amerikanske økonomien og USAs gjeld er «Ponzi-ordninger» i ferd med å kollapse.

«Hva skjer når folk innser at det er en Ponzi-ordning? De vil ikke delta lenger. Det er det som skjer. Og våre kreditorer ønsker ikke å låne oss mer penger for å betale ned andre kreditorer. Det er hva som skjer. Dette er grunnen til obligasjoner avkastningen stiger fordi eierne Obligasjonene vil ha pengene tilbake ved forfall og vi finner ingen nye kjøpere.

Dette øker imidlertid muligheten for at staten og sentralbanken må skape mer inflasjon for å betjene gjelden.

Når det gjelder opprinnelsen til den nåværende krisen, som noen tilskriver president Bidens katastrofale politikk, mener Schiff i stedet at de går mye lenger tilbake i fortiden.

Han forklarte hvordan Clinton-administrasjonen startet trenden med å bruke kortsiktig finansiering for å senke rentebetalingene fordi rentene var så lave. Men nå øker rentene dramatisk, og all kortsiktig gjeld forfaller, noe som betyr at statskassen må låne til en mye høyere rente for å erstatte den gjelden.

«Dette vil utvikle seg til en sann statsgjelds- og valutakrise, som allerede har begynt, men er langt fra over,» konkluderte Peter Schiff.