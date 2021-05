US PGA Championship 2021: Day Three – Live! | Sport

Dette er en rørende dag! Slik ser det 103. PGA-mesterskapet ut i midten

-5: Mickelson, Ostuysen

-4: Koypka

-3: Grace, Besuitenhout, Matsuyama

-2: Connors, Woodland, Streelman, um, Casey

-1: Hoffman, DiCambo, Cockrock, Laird, Neyman, Hicks, Verensky

E: Howland, Bradley, Lori, Bulder, Fitzpatrick, Harrington

+1: Morikawa, Westwood, Louis, Saladoris, Watson, Smith, Van Donder

Her er noen store navn som ikke gjorde dette i helgen … Vi er ikke overrasket, men vi er ikke overrasket. Han tok ledelsen i omtrent to minutter torsdag morgen – 1991-mester John Daly.

Her er den tredje runden te ganger. Mange av startgruppene har allerede reist, så nyheten om morgenklippere og rister kommer til oss.

07.40 Denny McCarthy

07.50 Emiliano Grillo (Arc), San Kim

08.00 Harris English, Alexander Noran (Swe)

08.10 Tom Hawke, Henrik Stenson (Swe)

08.20 Carrick Hicco (Rs.), Harold Warner III

08.30 Thalor Cooch, Brendan Steel

08.40 Ben Cook, Web Simpson

08.50 Billy Horschel, Patrick Reid

09.00 Jason Day (Ass), Sam Horsfield (Eng)

09.10 Robert Strep, Wonder Clark

09.20 Brian K, Aaron Wise

09.30 Jason Scrivener (Av), Danny Willet (Eng)

09.40 Pyongyang Han (Core), Robert McIntyre (SCO)

09.50 Dean Permister (Rs.), Matt Jones (Ass)

10.00 Lucas Herbert (Ass), Jordan Speed

10.20 Daniel Berger, Russell Henley

10.30 Adam Hotwin (Kane), Rory McIlroy (NRL)

10.40 Stewart Singh, Jimmy Walker

10.50 Joel Dahmen, Ricky Fowler

11.00 Cameron Davis (Ass), Steve Striker

11.10 Carlos Artis (Max), Justin Rose (Eng)

11.20 Rasmus Hoggart (Den), John Rahm (Spa)

11.30 Brad Marek, Matt Wallace (Eng)

11.40 Tyrell Hutton (Eng), Scotty Scheffler

11.50 Patrick Cantley, Tony Finow

12.00 Abraham Anser (Max), Colin Morikawa

12.10 Tom Lewis (Eng), Lee Westwood (Eng)

12.20 Buppa Watson, Will Saladoris

12.30 Cameron Smith (Ass), Daniel van Tonder (Rs)

12.40 Keegan Bradley, Victor Howland (Nor)

12.50 Shane Lori (Earl), Ian Boulder (Eng)

13.00 Matthew Fitzpatrick (Eng), Patrick Harrington (Earl)

13.10 Bryson DiCambo, Charlie Hoffman

13.20 Jason Cockroach, Martin Laird (SCO)

13.30 Harry Hicks, Joaquin Neyman (c)

13.50 Paul Casey (Eng), Richie Verensky

14.00 Sung Jae Im (Core), Kevin Streelman

14.10 Corey Connors (Kane), Gary Woodland

14.20 Christian Besuitenhout (Rs.), Hideki Matsuyama (JPN)

14.30 Brandon Grace (Rs.), Brooks Koipka

14.40 Bill Mickelson, Louis Ostuysen (Rs.)