US PGA Championship: Rory McIlroy kjemper på Kia Island da Corey Connors tar ledelsen

Rory McIlroy vant sin andre av sine fire hovedfag i 2012 på Kia Island

-5 C-kontakter (Kane); -3 B. -2 Morikova (US), M. Laird (SCO), C. Trinkale (US) Valgte andre: -1 P. Casey (Eng), P. Harrington (Ire), R. Fowler (US), D. Hutton (Eng.), D. Lewis (Eng.); Tilstand P DiCambo (US), J Rose (Eng); +1 L Westwood (Eng), J Speed ​​(US); +3 R. McIlroy (NI)

Rory McIlroy snublet da han kom tilbake til Kia Island Ocean-banen, med Corey Connors som ledet med to skudd på den første dagen i det amerikanske PGA-mesterskapet.

McIlroy vant sist han spilte på South Carolina arena i 2012, men signerte for 75 i tre overs.

De kanadiske hjørnene er klare over med en fem-under-ekvivalent på 67.

Englands Sam Horsfield og tidligere verdensledende Brooks Koypka er en del av en seks-sterk jaktpakke, som begge sitter i det 29-årige start tempoet.

Victor Howland fra Norge, Cam Davis fra Australia og amerikanerne Keegan Bradley og Aaron Weiss er alle under tre år.

Martin Laird fra Skottland, en av de første startende, tok førsteplassen for 17. tee, men dekket den neste bogeyen, og sitter en bak.

Den forsvarende mesteren Colin Morikawa begynte å bli med under tre-laget, men klarte å bli under to på en åpningsdag for sitt siste hull.

Connors ‘beste store avslutning før i år var 64. delt i PGA-mesterskapet i 2019, men han ble nummer åtte i Masters forrige måned, og nå ledet Kia Island.

Verden nr. 39 var syv til tre år gammel, han gjorde opp for sin eneste stilling klokken ni med en fugl klokken ni, og dukket så opp fra en gruppe på tre under samlet med tilstøtende fugler i hull 15 og 16.

Horsfield, som debuterte i turneringen, inneholdt fem fugler og to boogie etter 69.

“Å spille bra på en major er gøy, det er en ny ting for meg, å spille mot noen av de beste menneskene i verden er det beste du kan gjøre,” sa 24-åringen med en siste smil.

Koipka er også sammen med engelskmannen, som sa 16. mars at han ville være opptil seks måneder i full form etter operasjon for å håndtere forskyvning av knehett og seneskade.

Det virket ekte da den fire ganger store mesteren startet en dobbel skumstart, men han trakk straks tilbake et av disse skuddene, og flere fugler på begge sider av en skurk så amerikaneren bli lik.

2018 og 2019-vinneren la til tre fugler med ni på ryggen, for å bli med i 23 år gamle Howland, som avlyste en tidlig runde, før han la til tre til i en forferdelig runde med et sekund, som ledet åpningsklubbhuset.

Bradley, en annen tidligere mester, hevdet sin eneste major på PGA-mesterskapet for et tiår siden, og det var bare en bogey på et kort som inkluderte fire fugler da han signerte 69.

Sam Horsfields forrige tre store opptredener kom alle på US Open

Britisk gruppe i kontrovers

Lord of Scotland ledet an med to kamper for å sette sammen fire påfølgende fugler og spille i fire år, men back-to-backs så 38-åringen hodet ned to i klubbhuset.

Paul Casey la også til en lovende runde da han flyttet inn i en alder av tre år, men engelskmannen avsluttet dagen med en boogie-boogie-avslutning.

“Det var en av de tøffeste golfbanene jeg noensinne har spilt på fordi det var min ære,” sa Casey.

“De er en av de beste [putting] Flatene vi opplevde på hovedmesterskapet, de er utrolig sanne. Ballen beveger seg ikke og de gir ikke tegn. “

Fuglespiller Tyrell Hutton fløy sitt siste hull niende i finalen etter en runde med fire fugler og tre bogeys med Tom Lewis.

Lee Westwood ville ha sluttet seg til dem, men det verste trikset var 223 yard tre for en dobbel pose på 17., som etterlot 48-åringen i en over.

Justin Rose hadde en dyr dobbel skikkelse i en alder av 15 år, hans eneste skudd på dagen, nivået var like ferdig, mens Ian Boulder var to under syv, og strømmen av fem fallskudd i fem hull fant til slutt engelskmannen for to-over 74.

Tommy Fleetwood hadde en trippel boogie den 15. og en boogie-boogie-finish da han endte på fire overs.

McIlroy sliter med å jakte

McIlroy fra Nord-Irland startet åpningsturen med en bogey den 10. etter å ha lekket i vannet, men fulgte den opp med påfølgende fugler, og var uheldig å se en ørnes leppe. Han traff en sving på nivålinjen etter å ha fullført et nytt fallskudd på 608 yard bar-five16.

McIlroy vant her da Kia Island sist var vert for arrangementet, men sa at han ikke trodde han ville få en fordel på ni år.

Han kom imidlertid til South Carolina som favoritt, og løste sine svingproblemer etter å ha rekruttert trener Pete Cowan etter å ha fullført en 19-måneders ubeseiret rekke med seier på Quill Hollow for to uker siden.

Rygg mot rygg kom etter svingen, med en annen i den femte, og fant sin 14., 32 år gamle lysbilde lik tre overs, etterfulgt av en 12-fots fuglerede synker.

McIlroy fikk flere problemer da sjåføren hans fant et langt gress i et av de kale landene til venstre i den femte omgangen, noe som resulterte i et nytt fall da han signerte for 75.

Bryson DiCambo vant US Open på Winged Foot i fjor

USA har sagt at de planlegger å “slippe løs dyret” i et forsøk på å dempe den lengste banen i historien til de store mesterskapene. Åpen mester Bryson DiCambo, som gikk ned to gjennom tre hull, spratt deretter tilbake med fire bogier på rad.

Femte verdens nr. 1 handlet etter en fugl og en boogie, men fikk to fugler til å ligge på nivå 72.

Jordan Speith trenger PGA-mesterskapet for å bli den sjette spilleren som fullfører en Grand Slam-karriere ved å vinne alle fire store.

Amerikaneren scoret 73 løp i en åpning over, der han endte på 18.

Med Dustin Johnson som fullførte fire overs og John Rahm Level Bar og Justin Thomas fullførte tre overs, har ingen av de tre beste i verden blitt slått.

I mellomtiden ble Europe Rider Cup-kaptein Patrick Harrington, som slo seg sammen med Paul McKinley for å vinne verdensmesterskapet i 1997 for Irland på dette stedet, med på Eagles i en alder av 11 på vei til 71 på et tidspunkt.

Bill Mickelson, som er 50 år eldre enn 2008-vinneren Harrington, er også i kontrovers etter en hobby 70, inkludert seks fugler og fire boogie.