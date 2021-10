USA arresterer voldsomme paraplegiske sjokk: “Kunne ikke gå ut av bilen” | Verden

Ohio-politiet arresterte en sjåfør som angivelig hadde funksjonshemming under et narkotikarelatert raid i forrige måned. Bilder fra kroppskameraer av en av agentene ble utgitt, noe som skapte oppstyr i USA.











Paraplegic Clifford Owensby (39) ble funnet hjelpeløs da han ble trukket ut av en bil og kastet til bakken og deretter plassert bak i en politi i Dayton under en trafikkontroll 30. september. Politiet sa at to offiserer undersøkte narkotikahandel i Dayton View -området og så bilen forlate den mistenktes hjem. På grunn av dette faktum og førerens stoff- og våpenhistorie sa politiet at operatørene måtte forlate kjøretøyet for egen sikkerhet og for snifferhunden.

Owensby sa at han ikke klarte å komme seg ut av bilen fordi han fikk et slag og nektet å hjelpe dem med det, sa politiet. Deretter “tok han tak i rattet … og ble deretter presset ut av bilen.” Bodycam -opptak viser at Owensby gjentatte ganger forteller offiserer at han ikke kan komme ut av bilen.

En pose med 22 450 dollar ble funnet

På bakken kunne han bli hørt skrike om hjelp, spørre om folk registrerte seg og be noen om å kalle ham den “virkelige politimannen”. Politiet sa at Owensby ble plassert på bakken “for å deaktivere”, og politiet sa at offiserer måtte trekke hendene bak ryggen for å håndhilse. En veske med 22 450 dollar i kontanter ble funnet i bilen, og hunden ble varslet av lukten, noe som betyr at “pengene var i nærheten av det ulovlige stoffet,” sa politiet.

Owensby sa mandag at han pådro seg en ny skade fra arr på fortauet og et tidligere ryggproblem. "Jeg tror de ikke respekterer meg som innbygger," sa Owensby og la til at han tror "for en slags disiplinær handling".