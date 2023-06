USA ber offisielt om å bli med i UNESCO: «Vi vil være der»

«På vegne av utenriksdepartementet vil jeg informere deg om at USA er beæret over å foreslå en plan for å returnere til UNESCO,» skrev Richard Verma, assisterende utenriksminister, i et brev til Ms. Azoulay ble sett av AFP og lest før et møte med representanter fra 193 medlemsland ved organisasjonens hovedkvarter i Paris.

«Jeg er fornøyd med denne sterke handlingen», «resultatet av fem års arbeid» av UNESCO «for å redusere spenninger, spesielt i Midtøsten», kommenterte generaldirektøren i en pressemelding. U.S.A.s tilbaketrekning kan bare aksepteres etter flertall av andre stater, forventet i juli, i henhold til UNESCOs regelverk. Denne amerikanske beslutningen er en del av en generell kontekst med stadig sterkere konkurranse mellom Washington og Beijing, og Kinas ønske om å erstatte den internasjonale multilaterale orden etter andre verdenskrig, som UNESCO er en manifestasjon av. USA kunngjorde i oktober 2017 at de ville trekke seg fra UNESCO under presidentskapet til Donald Trump, som de spesifikt fordømte som «vedvarende anti-Israel-skjevhet». Denne tilbaketrekningen, sammen med Israels, trådte i kraft i desember 2018. I mars i fjor anslo utenriksminister Anthony Blinken at fraværet av USA hadde tillatt Kina å veie mer enn USA i regler for kunstig intelligens da UNESCO ga en anbefaling om AI-etikken fra 2021. «Jeg tror vi bør komme tilbake til UNESCO, ikke for å gi priser til UNESCO, men fordi tingene som skjer på UNESCO er viktige,» erklærte han foran en komité i det amerikanske senatet. «De jobber med regler, forskrifter og standarder for kunstig intelligens. Vi ønsker å være en del av det,» la han til. Biden «involvert» Siden 2011, da Palestina ble tatt opp i UNESCO, har USA, ledet av Barack Obama, stoppet all finansiering til FNs organisasjon for kultur, utdanning og vitenskap. Budsjett. USAs gjeld til UNESCO krympet mellom 2011 og 2018, og er i dag på 619 millioner dollar, anslagsvis 534 millioner dollar over UNESCOs årlige budsjett. «De nye amerikanske pengene vil gjøre mye godt for UNESCO,» sa byråets ambassadør, og la til at avbruddet av bidrag fra Washington «skapte store vanskeligheter. Vi måtte stramme skruene på hele operasjonen.» Diplomaten understreker det «ganske uvanlige forholdet» til Biden-administrasjonen, som han sier er «involvert» i å returnere den amerikanske presidenten «og førstedamen» til UNESCO. I følge brevet signert av Richard Varma indikerte USA at de har bedt den amerikanske kongressen om å gi 150 millioner dollar for regnskapsåret 2024, med et tilsvarende beløp som skal gis i de påfølgende årene «til vi eliminerer restansene våre». Ifølge UNESCO ble Audrey Azoulay presentert av den amerikanske delegasjonen torsdag. USA hadde allerede trukket seg fra UNESCO i 1984 under Ronald Reagan, med henvisning til organisasjonens ineffektivitet og budsjettoverskridelser, og USA ble senere med igjen i oktober 2003. USA opprettholder kompliserte forhold til Russland, Kina og Iran, blant UNESCOs 193 medlemsland, som har opplevd heftige debatter siden invasjonen av Ukraina i februar 2022 av Moskva-tropper. Scenariet med at USAs kandidatur blir avvist under avstemningen i juli anses som usannsynlig innenfor UNESCO.