USA: Burning Man-festivalgjengere strandet midt i ørkenen på grunn av regn, deltakere ble bedt om å rasjonere vann og mat

Deltakere på den amerikanske alternative festivalen Burning Man klarte ikke å gå inn eller forlate stedet i Nevada-ørkenen på lørdag etter at kraftig regn forvandlet lokalet til et gjørmete rot og tvang arrangørene til å stenge dørene.

«Black Rock Citys porter og flyplass (navn på nettstedet, red.anm.) vil være stengt, og all inn- eller utreise vil bli forsinket inntil videre.«, Burning Man’s X (tidligere Twitter)-konto har blitt gjentatt med jevne mellomrom siden midnatt. Arrangørene har allerede bedt deltakere på nettstedet om å «Fyll opp vann, mat og drivstoff og finn varmt og trygt ly«.

Politiet i den amerikanske delstaten Nevada (vest) etterforsker et dødsfall lørdag i ørkenen som ble til et jordskred under Burning Man alternative festival.

«Ett dødsfall skjedde under dette kraftige regnet«, sa det lokale lensmannskontoret i en pressemelding uten å gi ytterligere informasjon til media på stedet.

På grunn av mye regn,stranda«, har den store esplanaden som er karakteristisk for arrangementet blitt ufremkommelig. Hvis regnet stopper i løpet av dagen, bør de komme tilbake på søndag, festivalens siste dag, mens temperaturen skal synke med ca. 10 grader i løpet av natten fra lørdag til Søndag Fortsatt ifølge arrangørenes beregninger.