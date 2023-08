USA: Donald Trump kaller rettssaken i mars 2024 i Washington som «valginnblanding»

Donald Trump sprengte mandag 2020-datoen satt av en dommer i Washington for å starte sin føderale etterforskning av hans valgrigging, og kalte avgjørelsen «valginnblanding» i presidentvalget i 2024.

I et innlegg på sitt sosiale nettverk Truth anklaget den tidligere presidenten, den republikanske primærkandidaten, dommeren for å «hate Trump» og kunngjorde at han ville anke.

Dommer Tanya Chutkan, som leder rettssaken, avgjorde denne datoen på mandag under en høring viet forslagene fra begge parter. Den tidligere amerikanske presidenten vil stå for retten fra mars 2024 i Washington under valget i 2020. Så denne første testen vil finne sted før neste presidentvalg, som avholdes 5. november 2024. Andre etterforskninger venter på Donald Trump, som er tiltalt i fire straffesaker.

Spesialadvokat Jack Smith ønsket at rettssaken til Donald Trump skulle begynne 2. januar 2024, ifølge Tanya Sudkan, for å la ham forberede seg, mens forsvaret ba om en lengre frist i april. Hva er nødvendig», ifølge dommeren.

Septuagen er blitt siktet i New York for tvilsomme betalinger til en tidligere pornostjerne, uaktsom håndtering av klassifiserte dokumenter etter at han forlot Det hvite hus, en riksrettssak i Florida og valgpress i Georgia under avstemningen i 2020.

Denne siste saken, i denne delstaten sørøst i landet, fikk allerede forrige uke en historisk klisjé i kruset. Prøvedatoene i New York og Florida er allerede satt: henholdsvis mars og mai 2024, men den tidsplanen kan endres. Den 6. september 2023. Dommeren i delstaten Georgia har på sin side gjort det kjent at han forventer Trump. 18 personer er stevnet, inkludert Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani.