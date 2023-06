USA finner Beijings avvisning av et møte «beklagelig»: «Jeg frykter at en hendelse kan komme ut av kontroll veldig raskt»

På sidelinjen av Shangri-La-dialogkonferansen om sikkerhet og forsvar i Asia-Stillehavet, Mr. Washington hadde invitert den kinesiske forsvarsministeren Li Shangfu til å møte Austin. Under forrige utgave, i juni 2022, møtte han Li Shangfus forgjenger, Wei Fengge.

Men Beijing avviste planen, ifølge Pentagon, uten å offisielt bekrefte avslaget. En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet kommenterte ganske enkelt: «USA er tydelig klar over hvorfor det for tiden er vanskeligheter i forholdet mellom militær og militær.

«Jeg synes det er uheldig,» sa Austin til journalister fra den japanske hovedstaden.

«Du har hørt meg snakke gang på gang om viktigheten av land som har betydelige evner til å håndtere kriser og forhindre at situasjoner kommer ut av kontroll unødvendig,» understreket han, og la til at nylig «provoserende avlytting fra Kina av våre fly og de av våre allierte er «veldig bekymrende».

«Vi håper de vil endre handlingsmåten, men siden de ikke har gjort det ennå, frykter jeg at en hendelse på et tidspunkt vil komme ut av kontroll veldig, veldig raskt,» la han til.

Det amerikanske militæret sa tirsdag at et kinesisk jagerfly hadde utført «unødvendige aggressive manøvrer» nær et amerikansk spionfly som fløy over Sørkinahavet forrige uke.

Men Kinas militær sa onsdag at det amerikanske flyet hadde gått inn i et militært treningsområde og anklaget Washington for «provokasjon» og sa at «å sende skip og fly for å utføre tett overvåking av Kina alvorlig skader Beijings nasjonale suverenitet og sikkerhet».