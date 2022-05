USA fjerner fritak fra å betale ned Russlands gjeld i dollar

Kunngjøringen kommer to dager før neste betalingsfrist for Moskva, som er mer enn 100 millioner dollar i renter på to obligasjoner, hvorav den ene tilsynelatende ikke kan betales i rubler.

Dette unntaket tillot Moskva å unnslippe standarden, som gjengjeldelse for krigen i Ukraina, siden starten av vestlige sanksjoner mot Russland.

USAs finansminister Janet Yellen sa i forrige uke at Washington «endrer rekkefølgen og lar investorer selge obligasjonene sine».

Joe Bidens minister påpekte at unntaket «sannsynligvis» ville ende.

Under de styrkede sanksjonene som ble innført av USA 5. april, vil Russland ikke være i stand til å betale tilbake lånet med dollar som allerede er i amerikanske banker.

Den 29. april erkjente guvernøren for Russlands sentralbank, Elvira Nabiolina, at Moskva sto overfor «vansker med å foreta betalinger», men nektet å snakke om et mulig mislighold.

Russlands utenlandsgjeld er ifølge finansdepartementet rundt 4 500 til 4 700 milliarder rubler (omtrent 78 til 81 milliarder dollar med dagens kurs) eller 20 % av total offentlig gjeld.