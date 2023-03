USA: Han ble dømt til 400 års fengsel, og ble til slutt frikjent og løslatt

I 1989 ble han dømt for å ha vært sjåfør for et væpnet ran i 1988 i Sør-Florida i en alder av 23. Den strengeste straffen er 400 års fengsel. Likevel har Sidney alltid hevdet sin uskyld.

I 2020, takket være advokatene sine, kunne han appellere til Broward County Division of Criminal Review for å forsvare ham. Denne gangen ga klagene hans resultater. Dommeren revurderte sin domfellelse og fant anklagene mot ham utilstrekkelige.

Det som setter spørsmålstegn ved denne fordømmelsen er identifiseringspraksisen som ble brukt på den tiden. For det første klarte ikke nøkkelvitnet til fakta å identifisere Holmes på de seks fotografiene som ble presentert for ham. Ansiktet hans skulle senere bli integrert i et utvalg fotografier av flere mistenkte, hvor vitnet til slutt skulle peke på ham. Og det var på dette vitnesbyrdet Sidney ble sendt til fengsel i flere år. Men han ble siktet etter at vitner identifiserte kjøretøyet hans, en brun Oldsmobile Cutlass, som bilen som ble brukt i ranet. Dette mønsteret ble mer utbredt i USA på slutten av 1980-tallet. Siden Sidney allerede var dømt for væpnet ran, var den opprinnelige dommen som ble søkt av domstolene 825 års fengsel.

Broward State’s Attorney’s Office konkluderte med at det ikke var «ingen bevis som knytter Holmes til ranet» og bekreftet Holmes» uskyld, med henvisning til en «feilidentifikasjon» av et daværende vitne. Ofrene for væpnet ran innså også til slutt svakheten i filen og krevde løslatelse av fangen. Han var da i stand til å lokalisere sine slektninger, inkludert moren. «Jeg kan ikke bære nag, jeg må gå videre. Jeg mister aldri håpet», Han fortalte journalister etter løslatelsen.