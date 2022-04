USA har bekreftet at meteoritten ikke kom fra solsystemet

I Publisert dokument Gjennom United States Space Command hevder Harvard-astronomene Amir Siraj og Abraham Lope at meteoritten som styrtet i Stillehavet var for høy til å komme fra solsystemet. Begge akademikere, utfordret av dens forbløffende vei, publiserte senere en kontroversiell hypotese, og konkluderte med at det bare kunne være en UFO.

Ubegrenset bane

Mens han kartla banen til meteoritten, oppdaget Aamir Siraj at i motsetning til den lukkede banen til andre meteoritter, er den i fri bane. I stedet for å gå i bane rundt solen som andre meteorer, kom den fra utenfor solsystemet. «Antagelig ble den laget av en annen stjerne, kastet ut fra den stjernens planetsystem og dro til vårt solsystem før den kolliderte med Jorden,» sier Siraj.

Utgivelse forsinket

Årsaken til forsinkelsen med å publisere denne oppdagelsen var at dataene deres kom fra NASAs CNEOS-database, som ikke ga ut så nøyaktig informasjon. Bekreftelsen har vært offisiell de siste dagene da begge forskerne gjorde sin oppdagelse i 2019, etter år med forsøk på å skaffe den nødvendige tilleggsinformasjonen.

Det første galakseobjektet, Oppkalt Oumuamua , Allerede identifisert i 2017, så det er den første typen. Oppdaget i 2019, men krasjet i 2014, CNEOS 2014-01-08 er derfor den første meteoritten som kommer ut av solsystemet vårt.