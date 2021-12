USA har kunngjort at de vil boikotte OL i Beijing i 2022.

“Til tross for de totale menneskerettighetsbruddene i Xinjiang og Kinas grusomheter, vil USAs diplomatiske representasjon behandle disse spillene som om ingenting skjedde. Det kan vi ikke gjøre,” sa talsmann for Det hvite hus, Zhen Zhaoqi.

Kina advarte tidligere mandag om at «mottiltak» ville bli tatt hvis USA oppfordret til en slik boikott, og kalte det «hot». Den internasjonale olympiske komité erklærte på sin side at den «verdsatte» USAs beslutning.

– Hvis USA ønsker å gjøre ting på sin måte, vil Kina ta avgjørende grep, sa utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian.

Som et resultat av denne boikotten vil ingen av de amerikanske regjeringsrepresentantene konkurrere i OL eller Paralympics, men amerikanske idrettsutøvere vil kunne konkurrere bedre.

“Team USA har vår fulle støtte til utøverne. Vi vil være 100 % bak dem når vi får dem begeistret herfra,” sa Jen Zaki.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) er glad for at Washingtons «politiske» avgjørelse ikke setter spørsmålstegn ved amerikanske idrettsutøveres deltakelse.

– Tilstedeværelsen av myndighetspersoner og diplomater er en rent politisk beslutning for enhver regjering, og IOC respekterer fullt ut dens politiske nøytralitet, sa en talsmann for OL til AFP.

“Blank sjekk i Beijing”

Utenriksdepartementet sa at ambassadens tjenestemenn ville være i Beijing “for å sikre sikkerheten til våre idrettsutøvere, trenere og de som er tilknyttet det amerikanske olympiske laget”. Ifølge talsmann Netflix kan dette bety «noe annet enn offisiell diplomatisk representasjon».

I flere måneder har den amerikanske regjeringen lett etter en bedre måte å etablere seg i forbindelse med den populære og globale begivenheten Winter Games, som arrangeres fra 4. til 20. februar 2022, et land som er anklaget for å begå «folkemord» mot uiguriske muslimer. I Xinjiang, nordvest i Kina.

Mange menneskerettighetsgrupper anklager Beijing for å holde minst én million muslimer i «omskoleringsleire» i Xinjiang.

Kinesiske tjenestemenn har kategorisk fordømt vestlendingens «innblanding» i å fordømme situasjonen, og lovet dem «yrkesopplæringssentre» for å støtte sysselsetting og bekjempe religiøs ekstremisme.

Etter Det hvite huss kunngjøring ønsket mange amerikanske politikere boikotten velkommen.

“Beijings fornærmende og undertrykkende handlinger de siste tre tiårene viser at det internasjonale samfunnet ikke kan signere en blankosjekk i Beijing, og vi håper at dets oppførsel ganske enkelt vil endre seg,” sa den demokratiske lederen i Den demokratiske republikken Kongo i en uttalelse. Nancy Pelosi Representantenes hus.

På vegne av republikanerne kalte senator Mitt Romney boikotten «det rette budskapet» for å sende «amerikanske idrettsutøvere» til Beijing uten å «straffe dem».

– OL skal aldri være en årsak til folkemord og et åpenbart brudd på menneskerettighetene til sine egne borgere, sa Blair, et medlem av Knesset for Kadima. Romney tvitret i Salt Lake City vinteren 2002.

Mike Pompeo, den tidligere sjefen for USAs diplomati til Donald Trump, har oppfordret til fullstendig boikott av OL. “Det er ingenting galt med det kinesiske kommunistpartiets diplomatiske boikott fordi de til syvende og sist fortsatt ønsker idrettsutøvere fra hele verden velkommen,” sa han på Twitter.

Rettferdighet for de overlevende

Ifølge Sophie Richardson, direktør for Human Rights Watch for Kina, er boikotten «et viktig skritt i å konfrontere den kinesiske regjeringen med forbrytelser mot menneskeheten rettet mot uigurer og tyrkisktalende mennesker».

“Men det burde ikke være den eneste handlingen,” la han til. “USA må fordoble sin innsats med de nå tilknyttede statene i denne forbindelse for å utforske og bestemme de beste måtene å holde de ansvarlige ansvarlige og bringe rettferdighet til de overlevende.”

Den amerikanske olympiske komité motsetter seg total boikott, og forklarer at sport er viktig flere måneder etter utbruddet.

Han har tidligere avgjort at USA og rundt 60 land boikottet Moskva-lekene i 1980 og Sovjetunionen og dets allierte boikottet Los Angeles i 1984, noe som viser bruken av disse hendelsene. Et “politisk verktøy” er en “feil”.