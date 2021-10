USA kutter tollsatsene på fem land i Europa

Disse tollsatsene ble faktisk aldri implementert, spesielt på fransk kosmetikk og lærvarer, da Washington suspenderte dem ved flere anledninger.

Det amerikanske finansdepartementet sa i en uttalelse at oppgivelsen av disse represaliene følger den nylige avtalen som ble oppnådd i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling om å reformere global beskatning for multinasjonale selskaper.

Denne reformen inkluderer på den ene siden skattlegging av digitale giganter, og på den andre siden en global minimumsskatt for å unngå skatteoptimalisering.

G20 kunngjorde forrige uke at disse to nye pilarene vil være operative innen utgangen av 2023 eller til og med “tidlig 2024”.

Innen da vil amerikanske forkjempere for digitale tjenester som Google, Apple, Facebook eller Amazon, bedre kjent under forkortelsen Gafa, betale skatt fra Østerrike, Spania, Frankrike, Italia og Storbritannia.

Treasury forklarte at inntekter fra disse nasjonale skattene vil bli lagt til disse selskapene når globale skatter er effektive.

Han la til at Washington til gjengjeld ikke ville innføre toll på et stort antall varer fra disse landene.

“Denne avtalen betyr at våre skatter på digitale tjenester er beskyttet,” ønsket den britiske finansministeren Rishi Sunak velkommen i en pressemelding, og understreket at disse inntektene “vil fortsette å finansiere viktige offentlige tjenester.” Storbritannia har innført en Gafa-skatt siden april 2020.

På sin side svarte den franske utenrikshandelsministeren Franck Riester: “Dette er gode nyheter for kosmetikk- og lærvareselskaper som har vært tydelig målrettet.”