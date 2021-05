USA lanserer Partner Space på gang når viktigheten av internasjonalt samarbeid vokser

Center for Missile and Space Systems er et skritt nærmere å sende amerikanske nyttelaster på japanske romskytebiler, et viktig skritt i å øke internasjonalt samarbeid på et stadig viktigere domene.

SMC-sjefløytnant John F. Thompson, som talte 12. mai under et virtuelt romfagforum ved Mitchell Institute for Aerospace Studies, sa at det er viktig å styrke disse båndene med allierte for å oppnå “store” kostnadsbesparelser.

Kommandanten for senteret for rom- og missilsystemer, generalløytnant John F. Thompson, snakker med pensjonerte generalløytnant David A. Deptula, dekan for AFAs Mitchell Institute for Aerospace Studies, under det virtuelle Space Energy Forum i AFA 12. mai.

I april reiste et SMC-team til Japan og “utførte vellykkede grensesnittverifiseringstester” med nyttelast fra amerikanske optiske sensorer og japanske satellittsimulatorer. Dette betyr at innsatsen med det japanske satellitt-systemet Quasi-Zenith er på sporet for at nyttelast skal leveres til Japan i 2022, med lanseringer planlagt til 2023 og 2024.

Avtalen med Japan, som var signert av lederne for US Space Force og Japan National Space Policy Office i desember 2020 er det ett av flere skritt US Space Force og Space Command tar for å øke arbeidet med de allierte.

Separat vil Wideband Global Satellite-11, som forventes levert til Space Force i 2024, levere tjenester til åtte land i tillegg til USA Thompson sa at partnerne har bidratt med rundt 440 millioner dollar til WGS. -11, noe som vil hjelpe dekke lansering, motstandsdyktighet, opprettholdelse og bakkesystemoppgraderinger. Finansieringen bidro også til å forbedre satellittens kapasitet, inkludert høyere båndbredde og en økning i kanalene den har tilgang til.

Wideband Global SATCOM forbinder brukere, inkludert det amerikanske militæret, det hvite husets kommunikasjonsbyrå, utenriksdepartementet, Australia, Canada, Danmark, Luxembourg, New Zealand, Nederland, Tsjekkia og Norge. WGS-11 bygger på arbeid utført av partnere på WGS-6 og WGS-9, hvor partnere bidro med mer enn 1 milliard dollar totalt, og “WGS-11 fortsetter den tradisjonen,” sa Thompson.

Og Norge har de siste årene samarbeidet om rekapitalisering av Enhanced Polar System for å levere kommunikasjon i den arktiske regionen, og satellittene forventes å bli lansert i 2022. Det felles arbeidet mellom de to landene har gitt besparelser på 900 millioner dollar, og begge land “får operative evner for krigere år tidligere,” sa Thompson.

På personellnivå har SMC og Space Force økt personellutveksling og oppsøk til enheter som konsulater for å gi flere muligheter for samarbeid, sa Thompson.

“Hvis den globale romøkonomien skal vokse som forventet … må vi kunne utnytte disse internasjonale partnerskapene i løpet av de neste årene for å utnytte hverandre og våre allierte,” sa han.