USA – Powell (Fed) beroliger om økonomiske utsikter – 20. september 2023 kl. 21:40 EDT.

NEW YORK, 20. september (Reuters) – Den amerikanske sentralbankens styreleder Jerome Powell advarte onsdag om at sentralbankens nye prognose som viser at pengepolitikken vil forbli høy i lengre tid, ikke er et løfte om handling, mens han ble beroliget om de økonomiske utsiktene og økonomien. vekst. Obligasjonsrentene stiger.

Når det gjelder de nye renteprognosene: «Jeg vil ikke at dette skal bli sett på som en forretningsplan,» men snarere som en utsikt som reflekterer forventningene til Fed-medlemmer, som tror at den amerikanske økonomien vil prestere bedre enn de forventet om noen måneder siden. siden.

Jerome Powell, som talte etter et møte i Feds pengepolitiske komité, som bestemte seg for å holde renten på dagens nivå, sa at Fed ville ta sine rentebeslutninger «ett møte om gangen».

Han la til at den amerikanske sentralbanken «er klar til å heve renten ytterligere om nødvendig.»

Dessuten, sa Jerome Powell, er det svært sannsynlig at aggressive renteøkninger fra Fed ikke vil presse økonomien til en nedgang.

«Jeg har alltid trodd en myk landing var en rimelig mulighet,» sa han og la til at prognosen hans forble uendret selv om andre faktorer kan påvirke Feds utsikter.

Økningen i obligasjonsrentene ser ikke ut til å indikere manglende tillit i markedet til sentralbanken.

Fed-sjefen sa at renteøkningen, som har nådd rekordnivåer siden 2008-krisen, er «ikke på grunn av inflasjon», men på grunn av forbedret vekst og økt tilgang på obligasjonspapirer. (Rapportering av Michael S. Derby; fransk versjon av Corentin Chapron, redigering av Jean Terzian)