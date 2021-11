USA sender bomber til Norge som en melding til Russland

Det amerikanske forsvaret har bekreftet at de for tiden stasjonerer B-1 bombefly i Norge. Washington er en måte å etablere seg innenlands og sende en klar melding til Russland. Faktisk, med denne avgjørelsen viser USA all sin vilje til å håndtere truslene som Moskva, spesielt mot sine europeiske allierte, står overfor.

Som et resultat vil fire B-1 bombefly og cirka 200 medlemmer av Dyess Air Force med base i Texas sendes til en flybase i Norland, Norge. I løpet av de neste tre ukene vil det foregå øvelser på nivå med polarsirkelen i internasjonalt luftrom. Inntil nå ville det være en overraskelse om vi vet at disse øvelsene hovedsakelig var viet til de britiske væpnede styrker.

Det amerikanske luftforsvaret har varslet ankomst av bombefly til Norge

Ta beslutninger etter en logisk sekvens. Faktisk har Pentagon i flere måneder sendt meldinger, spesielt til flere grupper av B-52 bombefly som flyr til Midtøsten. Det er en måte for Washington å bevise all sin mestring og handlingshastighet, men fremfor alt å bevise at internasjonale anliggender er i sentrum for deres bekymringer.

Joe Biden, tøffere enn Russland

Melding sendt til Vladimir Putin Er, i dag, litt mer direkte, tydeligere enn det som har skjedd de siste månedene, under formannskapet Trump. Joe Biden For eksempel ble president Putin konfrontert med forgiftning Navalnyj Eller til og med de siste cyberangrepene, hvis opprinnelse er det russiske språket. Ivrig etter å takle utplasseringen og veksten av det russiske militæret, har USA valgt å intensivere sin tilstedeværelse ved visse strategiske poler, og posisjonerer seg som et av de eneste alternativene.