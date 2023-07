USA: Sjimpanse undrer seg over himmelen etter 29 år i laboratoriet (VIDEO)

Dette er en vakker historie som kommer til oss fra Amerika. Sjimpanse, en kvinnelig sjimpanse, så himmelen for første gang for noen dager siden. Og Som rapportert av BFMTVDenne oppdagelsen overrasket henne.

Laget denne rørende videoen «Redd sjimpansene”, en Florida-basert organisasjon hvis oppgave nettopp er å “gi livslang omsorg for sjimpanser reddet fra forskningslaboratorier, kjæledyrhandelen og underholdningsindustrien”.

29 år gammel, aldri sett dagens lys

Og det var i denne sammenhengen Sangam kom apen til unnsetning. 29 år (sjimpanse kan leve 50 til 55 år i fangenskap), vaniljebakgrunn Detaljer er tilgjengelig på asylets hjemmeside, så aldri dagens lys. Separert fra moren ved fødselen tilbrakte han livet i et bur på et forskningsanlegg i Tuxedo, USA, hvor han nylig ble løslatt. «Der tilbrakte sjimpansene livet sitt foran fjernsynet,» forklarer Dan Matthews, keeper av «Save the Chimps».

I en alder av 80 år forsvant leoparden

Sangha-teamet visste at apen aldri satte sin fot utenfor, og var redde for å møte omverdenen. Så de bestemte seg for å fortsette gradvis. Etter et kort opphold i karantene blir Vennille bedt om å gå ut med Dwight, en alfahann, og har et veldig vakkert øyeblikk med henne som hun tydeligvis ikke vil glemme.