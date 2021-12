Teksten, signert av USAs president, forbyr produkter produsert helt eller delvis i denne kinesiske provinsen, med mindre selskaper kan fremlegge bevis på at de ikke ble produsert med tvangsarbeid.

Dette er den første verden.

Loven krever spesiell oppmerksomhet til import av tre produkter: bomull, som Xinjiang er en av verdens ledende produsenter av; Tomater er mye dyrket i regionen; Og polysilisium, et materiale som brukes til fremstilling av solcellepaneler.

Utenriksminister Anthony Blingen sa i en uttalelse torsdag at loven gir nye verktøy for regjeringen for å forhindre inntreden av tvangsarbeid i Xinjiang og for å holde mennesker og selskaper ansvarlige for disse overgrepene. Den oppfordrer den kinesiske regjeringen til å avslutte «folkemord og forbrytelser mot menneskeheten».

Den 16. desember stemte Senatet enstemmig for talen, som ble støttet av både demokrater og republikanere, tilhengere av aggresjonspolitikken mot Beijing.

Folkeavstemningen gikk utover propagandakampanjen til amerikanske selskaper, hvorav noen er svært avhengige av deres distribusjoner i Kina, og som truer med ytterligere forstyrrelser i verdenshandelen og allerede er plaget av epidemier.

Floridas republikanske senator Marco Rubio, en av forfatterne av lovforslaget, kommenterte at trekket var “det viktigste og mest effektive skrittet som noen gang er tatt for å holde det kinesiske kommunistpartiet ansvarlig for bruken av tvangsarbeid,” takket være Det hvite hus. Erklæring som kunngjør signering av loven.