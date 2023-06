USA: Trump innrømmer anklagene mot ham

Tidligere president Donald Trump, som har blitt tiltalt for uaktsom håndtering av statshemmeligheter siden han forlot Det hvite hus, erkjente seg skyldig i anklagene under en historisk opptreden i en føderal domstol i Miami.

«Vi ber utvetydig om vår uskyld«, kunngjorde hans advokat Todd Blanche under rettssaken, bemerket AFP-journalisten. Dette åpner veien for en etterforskning som vil være svært skadelig for kampanjen hans for det amerikanske presidentvalget i 2024.

Den 76 år gamle republikaneren er anklaget for å ha satt sikkerheten i USA i fare ved å oppbevare hemmeligstemplede dokumenter, inkludert informasjon om militære planer eller atomvåpen, på badet eller lagerrommet til hans luksuriøse Mar-a-Lago-bolig i Florida.

Han er anklaget for å ha nektet å returnere disse dokumentene til tross for rettspåbud, og skaffet ham tiltale for «.Ulovlig oppbevaring av nasjonal sikkerhetsinformasjon«, men også»Hindring av rettferdighet«og»Falsk vitne«.

Siden han reiste spørsmålet, har det republikanske partiet fordømt «Et system«Planen var å fjerne ham fra kampen mot den demokratiske presidenten Joe Biden, og fra løpet for en annen periode.

Til tross for sterke protester fra hans allierte, som har kringkastet talen hans bredt de siste dagene, deltok bare noen få dusin demonstranter i et rettshus i Miami tirsdag for å protestere mot riksrettssaken hans.

I USA krever en lov presidenter å levere e-post, brev og andre arbeidsdokumenter til nasjonalarkivet. En annen forbyr å oppbevare statshemmeligheter på uautoriserte og usikrede steder.