USA vant den fjerde plassen på rad i verdenshockeyspillet ved å slå Norge 2-1

RIGA, Latvia (AFP) – Tej Thompson scoret et mål og en assist da USA vant sitt fjerde på rad verdensmesterskap i hockey med en 2-1-seier over Norge lørdag.

Jake Oettinger gjorde 22 redninger, og Conor Garland scoret også. Amerikanerne er nummer to i gruppe B, ett poeng bak Finland – som slo USA i åpningsspillet – med to kamper igjen. De fire beste lagene i hver gruppe går videre til kvartfinalen.

“Vi kom til ledningen på slutten, og et godt trykk fra Norge,” sa Thompson. “Våre forventninger er gull, ikke forvent noe mindre. Dette er hva vi kom for.”

Ken Andre Olympe scoret for Norge.

Finland slo den fjerde plasserte Tyskland 2-1, med Arto Rutsalainen som slo uavgjort midtveis i det tredje spillet.

Også i den andre gruppen scoret Roman Starchenko to mål og gjorde tre assist i Kasakhstans 11-3-seier over Italia.

Russland og Slovakia vant å forbli uavgjort på toppen av gruppe A.

Sergei Tolchinsky scoret et mål og assisterte i tredje omgang i Russlands 4-1-seier over Sveits, og Julius Hodakic gjorde 24 redninger i Slovakias 2-0-seier over Danmark.

Libor Solak scoret også to ganger i Tsjekkias 2-1-seier over Storbritannia.