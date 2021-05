USA vs Norway Hockey Live Stream: Hvordan se online

Getty Norsk keeper Henrik Hoagland

Det amerikanske hockeylaget for menn sikter mot fire seire på rad lørdag mot Norge på IIHF verdensmesterskap i hockey.

I USA vil spillet (09:15 og ET starttid) sendes på NHL Network. Hvis du ikke har kabel eller ikke har den kanalen, er det noen måter å se den online gratis i USA og Norge:

Forhåndsvisning av USA og Norge

USA sitter ett poeng bak Finland i gruppe B, andre med Tyskland. Amerikanerne tapte åpningskampen til Finland, men de slo Canada, Kasakhstan og Latvia 4-2 27. mai, som var tre strake.

Brian Boyle, lagets eldste spiller i en alder av 36, scoret et av Amerikas fire mål, og etter seieren sa han at ting rullet med laget som svømte, spesielt med tanke på omstendighetene.

“Meldingen vi fikk var at vi hadde implementert,” Sa Boyle. “Vi prøvde å gjøre hver kamp bedre. Med 13 pionerer og 7 forsvarere spiller du forskjellige mennesker med forskjellige personligheter, men vi spiller et hardt arbeidende team og gir deg penger. Vi prøvde å få vår skyld, og det betalte seg for oss. “

Så langt har Amerika overgått alle forventninger, og det laget ser ut til å ha det gøy å gjøre det. “Det er fantastisk,” la Boyle til. “Vi har vunnet noen kamper her; Vi ser flagget vårt gå opp og synge hymnen vår. Dette er et stolt team. Vi har alle mye å spille for, men å bo i landet vi gjør, med mulighetene vi får, er vi veldig heldige. Selvfølgelig er dette en velsignelse. ”

Norge tapte derimot 4-2 for Canada 26. mai. Thomas Walkway-Olsen og Mates Roselli-Olsen scoret for Norge, med keeper Henrik Hoagland som stoppet 38 skudd.

“Vi visste at de var sultne, men i utgangspunktet var vi litt skuffet over å la dem nå et mål fordi vi visste at de ville komme hardt ut,” sa Norge. Sa Mats Roselli Olson Etter tapet. “Det bremset spillet vårt, og vi måtte tilpasse oss. De fortjener å spille et godt spill og vinne.”

Dette er Norges andre strake tap i turneringen, så laget vil se blødningen stoppe her. Nordmennene har scoret tre mål på sine fire kamper, så det blir viktigere å få flere poeng enn i tidligere kamper.

