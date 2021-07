USAF skal øke arktiske investeringer som strategi, Wargames skisserer behov i regionen

Luftforsvaret bruker rundt 6 milliarder dollar på arktisk-fokuserte systemer og prioriteringer, et antall som forventes å vokse etter hvert som regionens betydning øker og Luftforsvarsdepartementets første arktiske strategi når sitt første jubileum.

Mens det nøyaktige antallet er vanskelig å fastslå, fordi USAF er et “globalt luftvåpen, … er de siste estimatene våre at vi bruker ganske anstendig beløp, absolutt fra departementet for luftvåpenbudsjettet på ting som er tydelig relatert til arktisk sikkerhet, arktiske operasjoner, ”sa generalløytnant S. Clinton Hinote under et Wilson Center-arrangement 27. juli om viktigheten av regionen.

Dette tallet vil vokse når luftforsvaret gjør ting som å modernisere det nordlige varslingssystemet, som har blitt “utsatt for lenge. Så vi vet at vi må samarbeide med våre partnere i Canada for å kunne gjøre det, ”sa han.

Luftforsvaret har gjennom nylige krigsspill oppdaget at “vi er ikke så trygge og sikre som vi kanskje tror, ​​spesielt på veier for innflyginger over Arktis,” sa Hinote. Regionen er den korteste ruten for konkurrenter, og “vår visjon om Arktis som en strategisk buffer eroderer” på grunn av Russlands og Kinas militære handlinger, samt virkningene av klimaendringene.

Luftforsvarets krigsspill har vist at konflikt begynner i regionen “når en side gjør noe som en annen ikke er klar over,” og demonstrerer viktigheten av bevissthet i hele regionen, sa han. Disse hendelsene har endret oppfatningen av luftforsvaret. Tidligere krigsspill har fokusert på konkurranse fra stormakter i Europa og Stillehavet, “og en av tingene vi følte at vi ikke forsto var hvordan konkurransen ville spre seg til Arktis, hvordan våre konkurrenter ville bruke Arktis på en måte å gjøre noe strategisk dårlig for USA og for våre allierte og partnere, ”sa Hinote.

De arktiske nasjonene anerkjenner samlet viktigheten av regionen militært og jobber sammen om måter å øke disse indikasjonene og advarslene. USA og Norge samarbeider for eksempel om lanseringen av nye polarbaserte satellitter for å forbedre romovervåking i regionen.

“Vi ser også måter å oppnå synergi mellom investeringene våre allierte og partnere gjør i de tingene de gjør også,” sa Hinote. “Men jeg tror det er viktig for det amerikanske folk å vite at det ikke er at vi ikke bruker en anstendig mengde penger i Arktis fordi det er ganske bra beløp der oppe akkurat nå.”

Luftforsvarsdepartementet er ansvarlig for omtrent 80 prosent av de generelle ressursene til Forsvarsdepartementet for regionen, “så vi er der med en viss reell kapasitet, og det er en viktig del for nasjonalt forsvar.”

Samarbeidet mellom USA og Norge er bare et eksempel på kostnadsdelingsmulighetene som kan øke kapasiteten uten at Luftforsvarsdepartementet bærer hele den økonomiske byrden, sa generalløytnant William J. Liquori, nestleder i Space Makt. romdrift for strategi, planer, programmer, krav og analyse.

“Vi prøver å gjøre alt for å maksimere ressursene vi kan levere til denne regionen og andre, gjennom partnerskap og vårt eget individuelle budsjett, i noen tilfeller,” sa han. “Vi bruker noe på budsjettet vårt, og deretter bruker en partner også budsjettet sitt, så det er en del av kostnadsdelingen, men til slutt gir det mer kapasitet enn noen av oss kunne gjøre alene.”

Luftforsvarsdepartementet ga i juli 2020 ut sin første arktiske strategi, som skisserte viktigheten av regionen ettersom Russland øker sin militære tilstedeværelse og Kina søker å normalisere sin egen tilstedeværelse der. Etter hvert som strategien når sitt første jubileum, jobber avdelingen med å implementere den. Denne innsatsen vil være en “livslang innsats for oss, vi har så mye mer å gjøre,” sa Hinote.