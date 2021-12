Usain Bolt forklarer at prins Harry Megan har blitt «ødelagt» fra livet sitt siden forholdet til Markle.

Usain Bolt har innrømmet at han ikke har snakket med prins Harry Megan siden han var i et forhold med Markle. Hertugen av Sussex (37) og olympisk mester (35) ble venner i 2012 da Harry foretok en offisiell reise til Jamaica. De to kjendisene har blitt veldig nære, med Usain Bolt som kunngjorde etter forlovelseskunngjøringen at han håper å være vertskap for Prince’s Bachelor Party i 2017.

Kort tid etter å ha møtt skuespillerinnen Megan Markle, avslørte Sprinder til The Sun at han ikke forsto hvorfor prinsen ble utslettet av livet hans: “Jeg tror forholdet deres snart vil bli veldig seriøst. Han omfavnet dette nye gifte livet og forlot sitt gamle liv.”

“Jeg har ikke snakket med ham på en stund, men jeg skulle ønske jeg hadde vært i kontakt.”

De to kjendisene utvekslet vennlige Twitter-meldinger i 2016, og utfordret Harry Usain til å løpe igjen.

I 2017, bare dager etter at han kunngjorde forlovelsen hennes med Megan, fikk Harry en mulighet fra Usain til å arrangere utdrikningslag før bryllupet hans. Prinsen svarte ham ikke, og ga ham ingen tegn til liv.

Dukes venner hadde tidligere rapportert at vennskap med flere medlemmer av hans tidligere indre krets hadde avkjølt eller avsluttet etter møtet med Meghan.

Megan Markle ønsket ikke noen “fristelse” til å komme i veien for planen deres om å stifte familie, på grunn av uforsiktigheten til hennes tidligere venners klan.