Den amerikanske ambassadøren på Haiti trakk seg to måneder senere og kalte Biden -administrasjonen en “farlig regjering” for massiv deportasjon av “umenneskelige” haitiske innvandrere og asylsøkere.

Daniel Footes sinte oppsigelsesbrev er et slag mot en administrasjon som lovet en mer human tilnærming til innvandring i sammenheng med Donald Trumps politikk om barns adskillelse. Men det ble druknet av et opprør av haitiske innvandrere og flyktninger, etterfulgt av et kraftig jordskjelv i august etter attentatet på dets leder, Jovnell Moss, i juli.

Food, som fungerte som nestleder ambassadør i Haiti og ambassadør i Zambia, ble utnevnt til spesialutsending etter mordet på Moss, som fortsatt er uløst.

Etter at 14 000 immigranter samlet seg i en forhåndsleir under en bro i Del Rio, Texas, begynte Bureau of Immigration and Customs Enforcement (ICE) å fly hundrevis av mennesker hver dag på flere flyreiser uten mulighet for asylappell eller etterforskning.

“Jeg har ikke tenkt å motsette meg deporteringen av tusenvis av haitiske flyktninger og ulovlige immigranter til Haiti av USA.

“Vår politiske tilnærming til Haiti er dypt feil, og mine politiske anbefalinger har blitt ignorert og avvist, og planlegger ikke en annen historie enn min.”

“Haiti -folket, som har blitt kastet ut i fattigdom og blitt holdt som gisler av terrorister, kidnappinger, ran og massakrer på væpnede gjenger og gjenger under en korrupt regjering, kan ikke støtte tvungen infiltrering av tusenvis av innvandrere uten mat, husly og penger. Uten ytterligere unngåelig menneskelig tragedie, “sa Fut. Han argumenterte for at politikken var selvnedslående fordi den ville føre til mer migrasjon.

“Den kollapset staten vil ikke kunne tilby sikkerhet eller grunnleggende tjenester, og flyktningene vil oppmuntre til ytterligere frustrasjon og kriminalitet. Etter hvert som vi legger til Haitis uakseptable elendighet, vil overdreven migrasjon til våre grenser øke.

Deporteringen ble utført i henhold til § 42 i den tvetydige folkehelseloven, som kort ble brukt av Trump -administrasjonen for utkastelser og fortsatte under Joe Biden. President for FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grande, Uten noen formell prosess eller screening av faren som deporterte står overfor, sier det at bruk av tittel 42 kan bryte folkeretten.

Utgivelsen av Futins brev kommer bare dager etter at de sjokkerende bildene ble vist Amerikanske grensepatruljer til hest De bruker kontrollen over de desperate haitiske flyktningene utenfor kysten av Rio Grande. Administrasjonen ble angrepet for både deportasjon og behandling av immigranter og beslutningsretten til å løslate tusenvis av haitiere til USA for å lette situasjonen i Del Rio.

Department of Homeland Security, som fører tilsyn med ISIS, sa onsdag at det hadde deportert 1.401 migranter fra Del Rio -leiren til Haiti og arrestert 3.206 andre.