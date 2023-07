USAs ankedomstol avviser FTCs anmodning om å stoppe Microsofts oppkjøp av Activision

En amerikansk ankedomstol avviste fredag ​​Federal Trade Commissions (FTC) anmodning om å beordre Microsoft til midlertidig å suspendere kjøpet for 69 dollar av «Call of Duty»-produsenten Activision Blizzard på en milliard dollar.

FTC hadde også bedt om opphold fra dommer Jacqueline Scott Corley fra Northern District Court of California, men hun avviste forespørselen torsdag kveld.

Ankedomstolens avgjørelse fjerner en av de siste hindringene som hindrer Xbox-produsenten Microsoft i å utvide sin spillvirksomhet ved å fullføre kjøpet av Activision.

Avtalen, den største i videospillindustriens historie, har ennå ikke blitt godkjent i Storbritannia.

I USA hevdet FTC at avtalen ville skade forbrukerne, enten de spiller videospill på konsoller eller kjøper abonnementer, fordi Microsoft ville ha et insentiv til å sidestille rivaler som Sony. Microsoft svarte med å tilby 10-års lisenser til sine rivaler.

Men tirsdag avgjorde dommer Corley at forliket var lovlig i henhold til antitrustloven og avviste FTCs forespørsel om å ilegge et foreløpig forføyning for å gi FTC tid til å bringe saken inn for en intern FTC-dommer i august. (Rapportering av Diane Bartz; Skrevet av Sandra Maler)